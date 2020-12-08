Türkiye'den Libya'da Türk kargo gemisinin alıkonulmasına kınama

Açıklamada, Hafter ve milislerinin "mütecaviz tutumlarını sürdürdüğüne" dikkat çekildi.Türkiye Dışişleri Bakanlığı, dünLibya açıklarında Misrata Limanı'na doğru hareket halindeki Jamaika bandıralı bir Türk kargo gemisinin Hafter güçlerince alıkonulmasını kınayan bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "Bir Türk şirketinin işletmeciliğini yaptığı, Türk mürettebatı da bulunan Jamaika bayraklı Mabrooka adlı geminin Libya'nın Marsa Susa kenti açıklarında darbeci Hafter'e bağlı sözde Libya Ulusal Ordusu tarafından durdurulduğu, gemiye para cezası uygulandığı ve geminin mürettebatıyla birlikte alıkonduğu öğrenilmiştir. Bu uygulamayı kuvvetle kınıyoruz. Geminin planlı seferine yeniden başlamasını sağlayacak adımlar derhal atılmalıdır" ifadeleri yer aldı.

"Libya’da Birleşmiş Milletler’in öncülüğünde Libyalı kardeşlerimiz arasında siyasi sürecin ilerletildiği bir dönemde dahi Hafter ve milisleri mütecaviz tutumlarını devam ettirmektedir" denilen açıklamada, Libya'da Türk çıkarlarının hedef alınması halinde bunun ağır sonuçları olacağı ve bu unsurların "meşru hedef telakki edileceği" belirtildi.