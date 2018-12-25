Türkiye'den Libya'daki terör saldırısına kınama

Dışişleri Bakanlığı, Libya'nın başkenti Trablus'ta Dışişleri Bakanlığı binasına düzenlenen terör saldırısını kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Libya'nın başkenti Trablus'ta meydana gelen ve Ulusal Mutabakat Hükümeti Dışişleri Bakanlığını hedef alan terör saldırısını şiddetle kınıyor, bu menfur saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve yaralılara acil şifa diliyoruz. Türkiye, terörle mücadelede Libya halkı ve hükümetiyle dayanışmasını sürdürecektir." ifadesine yer verildi.

Libya'daki Ulusal Mutabakat Hükümetine (UMH) bağlı Sağlık Bakanlığının Facebook sayfasından yapılan yazılı açıklamada, başkent Trablus'ta Dışişleri Bakanlığı binasına düzenlenen intihar saldırısında 3 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

Libya Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, terör örgütü DEAŞ militanları olduğu tahmin edilen silahlı bir grup bakanlık binasına girerek çevreye ateş açmış, daha sonra üstlerinde bulunan patlayıcıları infilak ettirmişti.

Saldırının gerçekleştiği sırada Dışişleri Bakanı Muhammed et-Tahir Seyyale'nin binada olmadığı, UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac ile ülkenin batısındaki Zaviye kentine ziyaret gerçekleştirdiği kaydedilmişti.

