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Türkiye'den Lozan Anlaşması İhlali Uyarısıyla NAVTEX

21.10.2020 11:45 | Son Güncelleme

Türkiye’nin bu kez yayımladığı NAVTEX’te 1923 yılında imzalanan Lozan Anlaşması’na göre Ege Denizi’ndeki Bozbaba, Semadirek ve Limni adalarının gayri askeri statüsünün ihlal edildiği duyuruldu

Türkiye'den Lozan Anlaşması İhlali Uyarısıyla NAVTEX

Türkiye ve Yunanistan arasında Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin doğal kaynak arama faaliyetleri nedeniyle yaşanan gerilim devam ederken Türkiye, yeni bir NAVTEX daha yayımladı.

Türkiye’nin bu kez yayımladığı NAVTEX’te 1923 yılında imzalanan Lozan Anlaşması’na göre Ege Denizi’ndeki Bozbaba, Semadirek ve Limni adalarının gayri askeri statüsünün ihlal edildiği duyuruldu.

İki ayrı mesaj olarak yayımlanan NAVTEX’lerden Bozbaba ile ilgili olanın 23 Ekim, Semadirek ve Limni adaları için olanın da 21 Ekim’e kadar geçerli olduğu mesajı verildi.

Gayri askeri statünün ihlal edilmesi Yunanistan’ın bu adaları anlaşma kurallarına rağmen silahlandırması olarak yorumlanıyor.

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