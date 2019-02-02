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Türkiye'den Lübnan'da yeni kurulan hükümete destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2019 00:01 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı: - "Lübnan’da yeni hükümetin kurulmuş olmasını memnuniyetle karşılıyoruz" - "Bu gelişme, Lübnan’ın toplumsal barış, huzur ve istikrarına şüphesiz katkı sağlayacaktır" - "Türkiye, dost ve kardeş Lübnan halkını ve hükümetini desteklemeyi sürdürecektir"

Türkiye, Lübnan'da yeni hükümetin kurulmasını memnuniyetle karşılayarak bu gelişmenin ülkedeki toplumsal barış, huzur ve istikrara katkı sağlayacağını bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Lübnan’da 6 Mayıs 2018 tarihinde yapılan seçimleri takiben, Başbakan Saad Hariri'nin Lübnan'daki tüm siyasi partilerle gerçekleştirdiği istişareler sonucunda yeni Lübnan Hükümeti'nin kurulmuş olmasını memnuniyetle karşılıyoruz." ifadesi yer aldı.

Yeni hükümetin Lübnan halkına hayırlı olması dileğinde bulunulan açıklamada, "Bu gelişme, Lübnan'ın toplumsal barış, huzur ve istikrarına şüphesiz katkı sağlayacaktır." denildi.

Açıklamada, Türkiye'nin, Lübnan siyasetinin geleneksel uzlaşı ve kapsayıcılık anlayışının yeni hükümet döneminde de sürdürülmesini temenni ettiği belirtilirken, "Lübnan'ın egemenlik ve bağımsızlığı ile güvenlik ve istikrarına bugüne kadar büyük önem atfeden Türkiye, dost ve kardeş Lübnan halkını ve hükümetini desteklemeyi sürdürecektir." ifadesi kullanıldı.

Lübnan'da yaklaşık 9 ay süren çalışmaların ardından 31 Ocak'ta Saad Hariri başkanlığındaki yeni hükümetin kurulduğu duyurulmuştu.

Geçen yıl mayıs ayında yapılan genel seçimlerin ardından siyasi güçler arasındaki anlaşmazlık nedeniyle yeni hükümetin bir türlü kurulamaması, Lübnan ekonomisini ve ülkedeki hayat şartlarını olumsuz etkilemişti.

Siyasi partilere tepki gösteren Lübnan halkı, geçen aydan bu yana çok sayıda gösteri düzenlemiş ve genel greve giderek yeni hükümetin bir an önce kurulmasını istemişti.

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açıklama Dışişleri Bakanlığı Lübnan'da yeni hükümet

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