Türkiye'den Lübnan'daki Filistinli mültecilere ramazan yardımı

Sadakataşı Derneği ve Fetih-Der, Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Filistinli mültecilere ramazan yardımında bulundu.

Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Hakan Çakıl, Beyrut'un güneyindeki Burc el-Baracine Filistin Mülteci Kampı'nda yaşayan ihtiyaç sahiplerine nakdi ve ayni yardımları dağıtan Sadakataşı Derneği ve Fetih-Der gönüllülerine eşlik etti.

Büyükelçi Çakıl, Türk hayırseverlerin bağışlarını Filistinli mültecilere teslim ederek, yardım kuruluşlarının, çalışmalarıyla insani görevlerini yerine getirmenin yanı sıra Türkiye'yi tanıtmaya da ciddi katkılar sunduğunu belirtti.

Sadakataşı Derneği Başkanı Kemal Özdal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sadakataşı Derneği ve Fetih-Der olarak ramazan yardımları için bölgeye geldiklerini söyledi.

Ülkenin kuzeyindeki Trablusşam ile Bekaa bölgesinin Lübnan-Suriye sınırında bulunan Arsal beldesindeki çadır kentlerinde yardım faaliyetlerini başarıyla tamamladıklarını anlatan Özdal, bugün ise Burc el-Baracine Filistin Mülteci Kampı'nda yardımlarını sürdürdüklerini kaydetti.