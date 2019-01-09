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Türkiye'den Lübnan'daki Suriyeli mültecilere kış yardımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2019 13:19 | Son Güncelleme

Hayat Yolu İnsani Yardım Derneği öncülüğündeki 8 kuruluş, Beka vilayetindeki çadırlarda yaşayan Suriyeli mültecilere kışlık giysi, battaniye ve nakdi yardımda bulundu

Türk yardım kuruluşları Lübnan'da çadırlarda yaşayan Suriyeli mültecilere kışlık giysi, battaniye ve nakdi yardımda bulundu.

AA muhabirine konuşan Hayat Yolu İnsani Yardım Derneği Kurumsal İletişim Uzmanı Ahmet Bozdağ, Lübnan'daki kamplarda zor şartlar altında yaşam mücadelesi veren Suriye ve Filistinli mültecilere insani yardım ulaştırmak üzere 3 günlük bir program için burada olduklarını söyledi.

Türkiye'den Hayat Yolu İnsani Yardım Derneği öncülüğünde 8 kuruluşu temsilen Lübnan'a geldiklerini belirten Bozdağ, "11 kişiden oluşan gönüllü yardım ekibi olarak ilk gün Lübnan'ın doğusundaki Beka'ya geldik. Burada Suriyeli mültecilerin yaşadığı El-Hindi Kampı'nı ziyaret ettik. Kamp, son günlerde bölgeyi etkisi altına alan şiddetli yağışlar nedeniyle sular altında kalmış durumda." dedi.

Çadırların su altında kalması nedeniyle kampta yaşayan 100'e yakın aileden bir bölümünün çevredeki okullara yerleştirildiğini ancak çoğunun çaresiz şekilde çadırlarda hayatını sürdürdüğünü anlatan Bozdağ, "Kampta yaşayan ailelere nakdi yardımın yanı sıra battaniye, yatak ve çocuklara kışlık kıyafet yardımında bulunduk." diye konuştu.

- "Türkiye'ye umut bağladıklarına tanıklık ettik"

Kampta su altında kalmış durumdaki çadırlarda hayat şartlarının ölümcül derecede olduğunu söyleyen Bozdağ, "Suriyeli mültecilerin, kamplardaki bu zor durumlarında bile Türkiye'ye umut bağladıklarına tanıklık ettik." şeklinde konuştu.

Bozdağ ayrıca bölgede son günlerde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle yolların kapalı olduğunu ve geldikleri Beka'da yolların açılmasını beklediklerini belirterek, "Başkent Beyrut ve Sayda'da yaşayan Suriye ve Filistinli mültecilere yönelik de yardımlarımız olacak." ifadelerini kullandı.

Lübnan'daki mülteciler için kış mevsimi, çadırların kış şartlarına dayanıksız olması ve sobalar için gereken mazotun pahalılığı nedeniyle çetin geçiyor. Ülkedeki mülteci kamplarında geçen senelerde de soğuk havaya bağlı ölümler meydana gelmişti.

Çadır kamplarında yaşayan Suriyeliler, kış aylarında ısınabilmek için çadır içerisinde soba veya elektrikli ısıtıcı kullanıyorlar. Bu durum bazen yangınlara neden oluyor. Ülkedeki Suriyeli mültecilerin yaşadığı kamplarda geçen yıl çıkan yangınlarda 8 kişi hayatını kaybetmişti.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, 2017 sonunda Lübnan'daki Suriyeli mülteci sayısını 997 bin olarak açıklamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Hayat Yolu Yardımlaşma Derneği Lübnan Suriyeli mülteciler

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