HABER

Türkiye'den Mali'deki saldırılara kınama

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2019 21:40 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı: - "Mali'deki saldırıları kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyor, kardeş Mali halkına ve hükümetine taziyelerimizi sunuyoruz"

Türkiye, Mali'nin orta kesimlerinde yer alan ordu karargahlarına düzenlenen terör saldırılarını kınayarak, bu ülke halkı ve hükümetine hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Mali'nin Boulkessi ve Mondoro'da yer alan askeri birlikleri hedef alan terör saldırılarında çok sayıda askerin ve sivilin hayatını kaybetmesi ve yaralanmasından üzüntü duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bu menfur saldırıları kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyor, kardeş Mali halkına ve hükümetine taziyelerimizi sunuyoruz." ifadesine yer verildi.

Boulkessi'deki askeri kampa ve Mondoro'daki garnizona yönelik saldırılarda 2'si sivil olmak üzere, 27 kişi hayatını kaybetmişti.

Akın akın gidiyorlar! Sırf fotoğraf çekebilmek için...Akın akın gidiyorlar! Sırf fotoğraf çekebilmek için...
Domaniç'te tırtılların ormanı istilasıDomaniç'te tırtılların ormanı istilası
Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı: "Türkiye, AB üyelik sürecine kararlılıkla devam edecek"Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı: "Türkiye, AB üyelik sürecine kararlılıkla devam edecek"
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanlığı kınama Mali

En Çok Okunan Haberler

Rusya'dan Türkiye açıklaması: Kendini savunma hakkı var ancak...

Rusya'dan Türkiye açıklaması: Kendini savunma hakkı var ancak...

Belediye Başkanı kapıyı kırıp yardımcısını kurtardı! İşte o görüntüler

Belediye Başkanı kapıyı kırıp yardımcısını kurtardı! İşte o görüntüler

Dünyanın en zengini Türkiye'de! Anma törenine katıldı

Dünyanın en zengini Türkiye'de! Anma törenine katıldı

Anne ve babasını siyanürle öldürmüştü! Dehşeti böyle anlattı

Anne ve babasını siyanürle öldürmüştü! Dehşeti böyle anlattı

Süper minisi ve transparan tulumuyla olay oldu

Süper minisi ve transparan tulumuyla olay oldu

Mucize Doktor sonu oldu! Flaş karar

Mucize Doktor sonu oldu! Flaş karar

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İmamoğlu'ndan Paris'te dikkat çeken iki ziyaret

İmamoğlu'ndan Paris'te dikkat çeken iki ziyaret

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Ankara'da özel halk otobüsü otobüs durağına girdi!

Ankara'da özel halk otobüsü otobüs durağına girdi!

AK Parti'den Yargı Reformu Paketi açıklaması

AK Parti'den Yargı Reformu Paketi açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
AK Parti Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a danışman oldu!

Yalçın Akdoğan, Erdoğan'a danışman oldu!

Gri Liste'de yer alan terörist etkisiz hale getirildi

Gri Liste'de yer alan terörist etkisiz hale getirildi

MSB açıkladı! Pençe Harekatı'nın bilançosu

MSB açıkladı! Pençe Harekatı'nın bilançosu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan güvenli bölge açıklaması!

Bakan Akar rest çekti: Oyalama olursa...

Eşini 25 yerinden bıçaklayıp öldürmüştü! Vahşi cinayette karar verildi

Eşini 25 yerinden bıçaklayıp öldürmüştü! Vahşi cinayette karar verildi

Son dakika: Belediye Başkanı kapıyı kırıp yardımcısını kurtardı! İşte o görüntüler

Belediye Başkanı kapıyı kırıp yardımcısını kurtardı! İşte o görüntüler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.