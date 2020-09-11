Türkiye'den Med7'ye tepki: Haksızla dayanışma olmaz

AB üyesi Güney Avrupa ülkelerinin (Med7) dün yapılan zirve toplantısından çıkan ortak bildiriye Türk Dışişleri'nden tepki geldi.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Hami Aksoy tarafından yapılan açıklamada Fransa, İtalya, İspanya, Malta, Portekiz, Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ın katılımıyla yapılan toplantının sonuç bildirisinde yer alan Doğu Akdeniz ve Kıbrıs meselesine ilişkin ifadelerin, "taraflı, gerçeklerden kopuk ve hukuki dayanaktan yoksun olduğu" kaydedildi.

"Yunanistan'ı uluslararası hukuka aykırı ve maksimalist deniz yetki alanı iddialarından vazgeçmeye davet ediyoruz" denilen açıklamada Doğu Akdeniz'de gerginliğin azaltılması için "Yunanistan'ın bölgede sismik araştırma yapan Oruç Reis gemisi etrafındaki askeri gemilerini çekmesi, NATO'nun ayrıştırma inisiyatifine destek vermesi, Meis dahil Doğu Ege adalarını silahlandırmaktan vazgeçmesi ve Batı Trakya Türk azınlığına yönelik son dönemde artan baskılarına son vermesi" istendi.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'e en uzun kıyısı olan ülke ve AB üye adayı olduğuna vurgu yapılan açıklamada "Doğu Akdeniz'de diyalog ve işbirliğinin hakim kılınması için öncelikle Yunanistan'ın Türkiye ile önkoşulsuz masaya oturması, Kıbrıslı Rumların Ada'nın ortak sahibi olan KKTC ile hidrokarbon kaynaklarının araştırılması ve işletilmesi için gelir paylaşımı dahil işbirliği yapması, kendi dar görüşlü çıkarlarına AB'yi alet etmemesi ve AB'nin ve bahsekonu bildiriye imza atan diğer ülkelerin ise uluslararası hukuka ve AB müktesebatına aykırı olarak dayanışma kisvesi altında körü körüne izledikleri tek yanlı ve taraflı tutumlarını terk etmesi lazımdır. Dayanışma haklı olduğunda, haklıyla yapılır. Haksızla dayanışma olmaz" ifadelerine yer verildi.