Türkiye'den Midilli'ye geçen sığınmacılarda korona çıktı

Yunan yetkililer, Türkiye'den deniz yoluyla Midilli adasına geçen bir grup sığınmacıda koronavirüs tespit edildiğini açıkladı.

Midilli adasındaki Yunan makamları, söz konusu gruptaki 38 kişiden 17'sinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Bu kişilerin COVID-19 semptomları da gösterdiği belirtildi.

Koronavirüs tespit edilen sığınmacılar, iki hafta boyunca adadaki Kara Tepe kampında karantina altında tutulduktan sonra yeni bir teste tabi tutulacak.

Yunan makamları, pandemi döneminde adaya ulaşan tüm sığınmacıları önlem amacıyla karantinada tutuyor.

Yunanistan'da şu an yaklaşık 120 bin sığınmacı ve mülteci bulunuyor. Avrupa'ya iltica etmek isteyen 25 bini aşkın sığınmacı, Ege'de Midilli dâhil beş Yunan adasında kurulan kamplarda yaşıyor.

Atina, artırılan sınır kontrolleri ve koronavirüs salgınının etkisiyle son aylarda Türkiye'den Yunanistan'a ulaşan sığınmacı sayısında ciddi oranda azalma kaydedildiğini açıklamıştı. Bu yıl Nisan ve Temmuz ayları arasında Türkiye'den Yunanistan'a 850 sığınmacının ulaştığını açıklayan Yunan makamları, bu sayının 2019'un aynı döneminde 12 bin 363 olduğunu duyurmuştu.

dpa,AFP,rtr/CÖ,JD

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