HABER

Türkiye'den Mısır'daki terör saldırısına kınama

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2018 23:01 | Son Güncelleme

Türkiye'den Mısır'daki terör saldırısına kınama

Türkiye, Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen terör saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Kahire'de düzenlenen ve turistleri taşıyan bir otobüsü hedef alan bombalı saldırı sonucunda, hayatını kaybedenler ve yaralananlar olduğunun üzüntüyle öğrenildiği bildirildi.

Açıklamada, "Bu menfur terör saldırısını kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı ve yaralılara acil şifa diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Kahire'nin batısında bir turist otobüsünü hedef alan saldırıda, ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

Kargalar öldükten sonra ne oluyor biliyor musunuz? Bilim bile bu sırrı çözemiyorKargalar öldükten sonra ne oluyor biliyor musunuz? Bilim bile bu sırrı çözemiyor
Silivri'de yolun karşısına geçmek isteyen adama otomobil çarptıSilivri'de yolun karşısına geçmek isteyen adama otomobil çarptı
Milyonlarca kişi merakla bekliyordu! AçıklandıMilyonlarca kişi merakla bekliyordu! Açıklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanlığı Kahire mısır terör saldırısı Türkiye

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

İlk buluşmada ne giymeli?

İlk buluşmada ne giymeli?

Cumhurbaşkanı Erdoğan elini öpmek isteyen öğrencilere bu yanıtı verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan elini öpmek isteyen öğrencilere bu yanıtı verdi

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Ekip aracında genç kadına korkunç tecavüz! Evine bırakmak için aldı ve...

Ekip aracında genç kadına korkunç tecavüz! Evine bırakmak için aldı ve...

Fatih Portakal'dan RTÜK'ün cezasına ilk yanıt

Fatih Portakal'dan RTÜK'ün cezasına ilk yanıt

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fatih'te UBER sürücüsü tartıştığı kadın müşterisini ezdi

UBER sürücüsü tartıştığı müşterisini ezdi!

Hac kura çekimi sonuçları açıklandı! Hac kurası sonucu 2019 sorgulama

Milyonlarca kişi merakla bekliyordu! Açıklandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oyu "Mehmetçik'ten ilk iftar"a

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu fotoğrafları seçti

İmamoğlu'ndan metrobüste oturmak isteyen vatandaşa: Biraz sabır

İmamoğlu'ndan metrobüste oturmak isteyen vatandaşa: Biraz sabır

Meteoroloji'den çok sayıda kente kritik uyarı!

Meteoroloji'den çok sayıda kente kritik uyarı!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan flaş Münbiç açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı'ndan flaş Münbiç açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.