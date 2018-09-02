Türkiye'den Mogadişu'daki bombalı saldırıya kınama

Türkiye, Somali'nin başkenti Mogadişu'da bu sabah gerçekleştirilen bombalı saldırıyı sert şekilde kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Bu sabah Mogadişu’da bomba yüklü bir araçla gerçekleştirilen ve aralarında çocukların da bulunduğu birçok kişinin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına neden olan terör eylemi büyük üzüntüyle öğrenilmiştir. Somali’nin istikrarını hedef alan bu hain terör saldırısını şiddetle kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Saldırıda yaralananlara acil şifa dilekleri iletilen bakanlık açıklamasında, Somali hükümeti ve halkına başsağlığı mesajı da dile getirildi.

Mogadişu'da bu sabah bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 2 kişi ölmüştü. Başkentin merkezindeki Holodağ bölgesinde park halindeki bomba yüklü aracın infilak ettiği saldırıda yaralıların da olduğu kaydedilmişti.

