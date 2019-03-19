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Türkiye'den Mozambik'e taziye

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2019 16:59 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı: - "Yoğun yağış ve seller nedeniyle Mozambik'te hayatlarını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diliyoruz"

Türkiye, şiddetli yağışların yol açtığı sellerde hayatını kaybedenler için Mozambik'e taziye mesajı iletti.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İdai kasırgasının yol açtığı yoğun yağış ve seller nedeniyle Mozambik'te çok sayıda can kaybı ve maddi hasar meydana geldiği üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu elim olay karşısında dost Mozambik halkının acısını yürekten paylaşıyoruz. Hayatlarını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Ülkede yaşanan sel ve kasırga nedeniyle 84 kişi hayatını kaybetmişti. Mozambik Devlet Başkanı Filipe Nyusi, ölü sayısının bini aşabileceğini belirtmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanlığı açıklaması İdai kasırgası taziye

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