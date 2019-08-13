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Türkiye'den Müşterek Harekat Merkezi açıklaması

13.08.2019 18:48 | Son Güncelleme

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturulmasına yönelik plan kapsamında ABD'li heyetle Şanlıurfa'da Müşterek Harekat Merkezi'nin altyapı kurulum çalışmalarına başlandığını açıkladı.

Türkiye'den Müşterek Harekat Merkezi açıklaması

Türkiye ile ABD, Şanlıurfa'da kurulacak Müşterek Harekat Merkezi konusundaki çalışmalarını sürdürüyor.

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı, bu konuyla ilgili olarak Şanlıurfa'ya giden altı kişilik ABD'li heyet ile söz konusu merkezin altyapı kurulum çalışmalarına başlandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Suriye'nin kuzeyinde "ABD ile koordineli şekilde tesis edilmesi planlanan güvenli bölge kapsamında Şanlıurfa'da kurulacak merkezin faaliyete geçirilmesine yönelik çalışmalara devam edildiği" bildirildi.

Kurulacak merkez konusunda "kritik fonksiyonların tesisinin sağlandığı" belirtilen açıklamada, "Müşterek Harekat Merkezi'nin tesisi ve faaliyetlerinin bir an önce başlamasına yönelik çalışmalar zaman gecikmesine mahal vermeden sürdürülüyor" denildi.

Türkiye ile ABD arasında Müşterek Harekat Merkezi kurulmasına yönelik çalışmalar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'de Fırat Nehri'nin doğusunda YPG kontrolündeki bölgeye operasyon gerçekleştireceğini açıklamasının ardından başlamıştı.

Türk hükümeti, ABD ile güvenli bölge kurulmasına yönelik çalışmalardan sonuç alınamaması hâlinde Ankara'nın tek başına harekete geçeceğini duyurdu.

DW/CÖ,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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