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Türkiye'den Musul'daki arama kurtarma çalışmalarına destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2019 09:43 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığınca, Dicle Nehri üzerinde yaşanan feribot kazasında arama kurtarma çalışmalarına destek amacıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait 20 kişilik dalgıç ekibinin bölgeye ulaştığı bildirildi

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait 20 kişilik dalgıç ekibi, Irak'ın Musul kentinde, Dicle Nehri üzerinde yaşanan feribot kazasında kaybolanlara yönelik arama kurtarma çalışmalarına destek amacıyla bölgeye gitti.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Musul/Irak'ta Dicle Nehri üzerinde 21 Mart'ta yaşanan bot faciasında kaybolanları arama kurtarma çalışmalarına destek olmak maksadıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'mıza ait 20 kişilik dalgıç ekibi bugün Hava Kuvvetleri Komutanlığı'mıza ait bir uçakla bölgeye intikal etti." bilgisi paylaşıldı.

Musul kentinde, Dicle Nehri üzerinde bir feribotun batması sonucu 85 kişi hayatını kaybetmişti.

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Deniz Kuvvetleri Komutanlığı feribot kazası Milli Savunma Bakanlığı MSB Musul

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