Türkiye'den Musul'daki arama kurtarma çalışmalarına destek

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait 20 kişilik dalgıç ekibi, Irak'ın Musul kentinde, Dicle Nehri üzerinde yaşanan feribot kazasında kaybolanlara yönelik arama kurtarma çalışmalarına destek amacıyla bölgeye gitti.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Musul/Irak'ta Dicle Nehri üzerinde 21 Mart'ta yaşanan bot faciasında kaybolanları arama kurtarma çalışmalarına destek olmak maksadıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'mıza ait 20 kişilik dalgıç ekibi bugün Hava Kuvvetleri Komutanlığı'mıza ait bir uçakla bölgeye intikal etti." bilgisi paylaşıldı.

Musul kentinde, Dicle Nehri üzerinde bir feribotun batması sonucu 85 kişi hayatını kaybetmişti.

