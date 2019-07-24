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Türkiye’den Namibya’ya bakan düzeyinde ilk ziyaret

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.07.2019 09:56 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye-Namibya Karma Ticaret ve Ekonomi Komite (KTEK) Toplantısı’na katılmak üzere Namibya’nın başkenti Windhoek’e gitti.

Türkiye’den Namibya’ya bakan düzeyinde ilk ziyaret

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye-Namibya Karma Ticaret ve Ekonomi Komite (KTEK) Toplantısı’na katılmak üzere Namibya’nın başkenti Windhoek’e gitti. Ziyaret, Namibya’ya bakan düzeyinde ilk ziyaret olma özelliğini taşıyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ilk kez düzenlenen Türkiye-Namibya Karma Ticaret ve Ekonomi Komite (KTEK) Toplantısı için Namibya’ya gitti. KTEK’in eşbaşkanı olan Sağlık Bakanı Koca’nın ziyareti, aynı zamanda Türkiye’den bugüne kadar Namibya’ya yapılan en üst düzey ziyaret oldu. Ankara Milletvekili ve Türkiye-Namibya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Zeynep Yıldız ile Ankara Milletvekili ve Dostluk Grubu Başkan Vekili Belgin Uygur’un da ziyaretinde eşlik ettiği Bakan Koca, başkenti Windhoek’da
Türkiye’nin Windhoek Büyükelçisi Berin Makbule Tulun tarafından karşılandı. Bakan Koca ile Namibya Sanayi, Ticaret ve KOBİ Geliştirme Bakanı Tjekero Tweya’nın eşbaşkanlığındaki KTEK Toplantısı’nın ardından komite toplantı tutanağı imzalandı.
Bakan Koca, imzalanan tutanağın iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin daha da geliştirilebilmesi için önemli bir dönüm noktası olacağının altını çizdi. Türkiye’nin 2018 yılındaki dış ticaret hacminin 391 milyar dolara ulaştığını ifade eden Koca, “Afrika ülkeleriyle siyasi, kültürel ve ekonomik ilişkilerimize bir ivme kazandırmak için 2003 yılında uygulamaya koyduğumuz Afrika stratejisinin bugün meyvelerini alıyoruz. 2003 yılında Afrika Kıtası ile 5,4 milyar dolar olan ticaret hacmimiz, 2018 yılında 23,7 milyar dolara ulaşmıştır. Afrika Kıtası’na yönelik 2,1 milyar dolar olan ihracatımız, bugün 14,4 milyar
dolara yükselmiş; ithalatımız ise 3,3 milyar dolardan 9,3 milyar dolara yaklaşmıştır. Aynı dönemde kıta çapındaki yatırımlarımızın değeri 6 milyar doları, üstlenilen müteahhitlik projelerinin toplamı ise 65 milyar doları aşmıştır. Ülkemizin Afrika bölgesine olan yönelimi sadece ekonomik ve ticari hedeflere bağlı olmayıp, Afrika’nın gelişme ve kalkınmasını da kapsayan ve düzenli insani yardımlarımızı da içeren bütüncül bir politikadır. Şu an itibariyle 42 kıta ülkesinde büyükelçiliğimiz, 26 ülkede ticaret müşavirliğimiz bulunuyor. Milli havayolu şirketimiz Türk Hava Yolları, kıtada 37 ülkede 55 noktaya sefer düzenliyor” dedi.
Türkiye ile Namibya arasındaki ticaret hacminin 25 milyon dolar seviyelerine yaklaştığını ancak mevcut potansiyelin altında kaldığını söyleyen Koca, 2017 yılında kurulmuş olan Türkiye-Namibya İş Konseyi’nin aktif şekilde işlemesi gerektiğini belirtti. Bakan Koca, Namibya’da en gelişmiş sektör olan madenciliğin yanı sıra gıda işleme, balıkçılık, ulaştırma, inşaat ve enerji alanlarında da Namibya ile her türlü işbirliğine hazır olduklarını ifade etti.
Bakan Koca, törenin ardından Namibya Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanı Kalumbi Shangula ve Çalışma-Ulaştırma Bakanı John Mutorwa ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Koca, son olarak Windhoek Merkez Hastanesini ziyaret etti.

Türkiye’den Namibya’ya bakan düzeyinde ilk ziyaret

Türkiye’den Namibya’ya bakan düzeyinde ilk ziyaret

Türkiye’den Namibya’ya bakan düzeyinde ilk ziyaret

Türkiye’den Namibya’ya bakan düzeyinde ilk ziyaret

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