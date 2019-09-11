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Türkiye'den Netanyahu'nun seçim vaadine sert tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2019 15:54 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı: - "(Netanyahu'nun Ürdün Vadisi'ni ilhak edeceği açıklaması ) Bu gayrimeşru oldubitti teşebbüsü asla kabul edilemez" - "Uluslararası toplumu, İsrail'in hukukun temel ilkelerini pervasızca ayaklar altına alması karşısında tepki vermeye çağırıyoruz"

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini "İsrail'e ilhak etme" yönündeki beyanlarını "İsrail'in onlarca yıldır devam eden işgalinin ve hukuk tanımaz uygulamalarının yeni bir tezahürü" olarak tanımlayarak, "Bu gayrimeşru oldubitti teşebbüsünün asla kabul edilemeyeceğini" bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail Başbakanı Netanyahu'nun, ‪17 Eylül'de gerçekleştirilecek genel seçimleri kazandığı takdirde Batı Şeria'daki Ürdün Vadisi ile yasa dışı yerleşimleri ilhak edeceği yönündeki beyanları İsrail'in onlarca yıldır devam eden işgalinin ve hukuk tanımaz uygulamalarının yeni bir tezahürüdür. Bu gayrimeşru oldubitti teşebbüsü asla kabul edilemez." değerlendirmesi yer aldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tüm uluslararası toplumu İsrail'in uluslararası hukukun temel ilke ve normlarını pervasızca ayaklar altına alması karşısında sessiz kalmayıp, en güçlü şekilde tepki vermeye çağırıyoruz. Türkiye, kardeş Filistin halkının yanında durmaya ve Filistin Devleti'nin haklı bağımsızlık mücadelesini tüm gücüyle desteklemeye devam edecektir."

- "Netanyahu'nun seçim vaadi ırkçı bir Apartheid devleti"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da konuya ilişkin dün paylaştığı mesajında, "Seçim öncesi her türlü yasa dışı, hukuksuz ve saldırgan mesajları vermeye devam eden Netanyahu'nun seçim vaadi ırkçı bir Apartheid devleti. Filistinli kardeşlerimizin hak ve hukukunu sonuna kadar savunacağız." ifadesini kullanmıştı.

- Netanyahu'nun ilhak vaadi

Netanyahu, 17 Eylül'de yapılacak erken seçim öncesi düzenlediği basın toplantısında, yeniden seçilmesi halinde "kısa süre içinde" Batı Şeria'da yer alan Ürdün Vadisi'nin ABD yönetimiyle koordineli şekilde "İsrail'e ilhak edeceğini" açıklamıştı.

Netanyahu, 9 Nisan'daki genel seçimler öncesi seçimi kazanıp koalisyon hükümetini kurması halinde yine aynı vaatte bulunmuştu. ABD'nin İsrail Büyükelçisi David Friedman da İsrail'in Batı Şeria'nın bazı kısımlarını ilhak etmeye "hakkı olduğunu" iddia ederek, Netanyahu'ya destek vermişti.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'ye yakın yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor ve buralarda 400 binden fazla Yahudi yerleşimci ikamet ediyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

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Dışişleri Bakanlığı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu

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