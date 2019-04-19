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Türkiye'den ormanlar için kıtalar arası iş birliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2019 11:07 | Son Güncelleme

Orman Genel Müdür Yardımcısı Hayati Özgür: - "Orman Genel Müdürlüğü, büyük çoğunluğu gelişmekte olan 40 ülkeyle ormancılık konularında ikili iş birliği anlaşması imzalamış olup, yine 30 ülkeye teknik ve kapasite geliştirme konusunda yardımlarda bulunmuştur"

ENES DURAN - Orman Genel Müdür Yardımcısı Hayati Özgür, Orman Genel Müdürlüğünün (OGM) büyük çoğunluğu gelişmekte olan 40 ülkeyle ormancılık konularında ikili iş birliği anlaşmalarının bulunduğunu, 30 ülkeye de teknik ve kapasite geliştirme yardımları yaptığını bildirdi.

Özgür, AA muhabirine, OGM'nin uluslararası ölçekte yürüttüğü iş birlikleri ve imzaladığı anlaşmalara ilişkin değerlendirmede bulundu.

Kurumun, ormancılığı ilgilendiren konularda uluslararası kuruluşlarla çalıştığını ve Türkiye'nin taraf olduğu sözleşmelerle ilgili gelişmeleri takip ettiğini belirten Özgür, bu kapsamda Rio Dünya Çevre Konferansı'nda benimsenen 3 sözleşmenin Türkiye tarafından da onaylanarak yürürlüğe girdiğini söyledi.

Özgür, bu kapsamda kabul edilen Birleşmiş Milletler (BM) Çölleşme İle Mücadele Sözleşmesi'ne yönelik OGM'nin restorasyon ve rehabilitasyon çalışmaları yaptığına işaret ederek, şu bilgileri verdi:

"Bu konuda özellikle kurak alanlarda yapılan ağaçlandırma çalışmaları çölleşmeyle mücadeleye büyük katkı sağlamaktadır. BM Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi kapsamında da ormanlarımız biyoçeşitlilik açısından takip ediliyor ve buna ilişkin korunan alanlar oluşturuluyor. Yine BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'ne yönelik olarak da yükümlülüğümüz gereği ülke genelinde yıllık sera gazı envanteri oluşturuyoruz."

OGM'nin söz konusu 3 sözleşmenin dışında takip ettiği önemli uluslararası çalışmalar bulunduğunu vurgulayan Özgür, "Bunlardan Avrupa Ormanlarının Korunması Bakanlar Konferansı (Forest Europe), imzacısı olan 47 Avrupa ülkesi için sürdürülebilir orman yönetimi konusunda ortak stratejiler geliştirmek maksadıyla Avrupa'da gönüllülük esaslı yüksek düzeyli politik bir süreçtir. Türkiye bu konferansın aktif üyesi olarak çalışmalarını sürdürüyor." dedi.

- Eritre, Moritanya ve Sudan'a ormancılık desteği

Özgür, OGM'nin, BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) alt komisyonları vasıtasıyla yürüttüğü ormancılık faaliyetlerini de takip ettiğine dikkati çekerek, bu kapsamda 2014 yılında "FAO-Türkiye Ormancılık Programı" imzalandığını bildirdi.

OGM'nin, uygulayıcısı FAO olan Afrika'ya yönelik Büyük Yeşil Duvar Girişimi çerçevesinde Eritre, Moritanya ve Sudan'a sürdürülebilir arazi yönetimi ve kullanımı konusunda destek verildiğini belirten Özgür, ayrıca söz konusu örgütün, FAO-Avrupa Ormancılık Komisyonu, FAO-Yakın Doğu Ormancılık ve Mera Komisyonu, Ormancılık Komitesi ve Akdeniz Ormancılığı Meseleleri Komitesi gibi alt komitelerini de takip ettiğini dile getirdi.

Özgür, OGM'nin büyük çoğunluğu gelişmekte olan 40 ülkeyle ormancılık konularında ikili iş birliği anlaşmasının bulunduğunu, 30 ülkeye de teknik ve kapasite geliştirme konusunda yardımlarda bulunduğunu kaydetti.

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