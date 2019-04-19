Türkiye'den ormanlar için kıtalar arası iş birliği

ENES DURAN - Orman Genel Müdür Yardımcısı Hayati Özgür, Orman Genel Müdürlüğünün (OGM) büyük çoğunluğu gelişmekte olan 40 ülkeyle ormancılık konularında ikili iş birliği anlaşmalarının bulunduğunu, 30 ülkeye de teknik ve kapasite geliştirme yardımları yaptığını bildirdi.

Özgür, AA muhabirine, OGM'nin uluslararası ölçekte yürüttüğü iş birlikleri ve imzaladığı anlaşmalara ilişkin değerlendirmede bulundu.

Kurumun, ormancılığı ilgilendiren konularda uluslararası kuruluşlarla çalıştığını ve Türkiye'nin taraf olduğu sözleşmelerle ilgili gelişmeleri takip ettiğini belirten Özgür, bu kapsamda Rio Dünya Çevre Konferansı'nda benimsenen 3 sözleşmenin Türkiye tarafından da onaylanarak yürürlüğe girdiğini söyledi.

Özgür, bu kapsamda kabul edilen Birleşmiş Milletler (BM) Çölleşme İle Mücadele Sözleşmesi'ne yönelik OGM'nin restorasyon ve rehabilitasyon çalışmaları yaptığına işaret ederek, şu bilgileri verdi:

"Bu konuda özellikle kurak alanlarda yapılan ağaçlandırma çalışmaları çölleşmeyle mücadeleye büyük katkı sağlamaktadır. BM Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi kapsamında da ormanlarımız biyoçeşitlilik açısından takip ediliyor ve buna ilişkin korunan alanlar oluşturuluyor. Yine BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'ne yönelik olarak da yükümlülüğümüz gereği ülke genelinde yıllık sera gazı envanteri oluşturuyoruz."