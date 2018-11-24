Türkiye’den Özbek doktorlara tüp bebek eğitimi

Özbekistan ile yapılan anlaşmanın kendileri için küçük fakat dost ülkeler için büyük bir adım olduğuna işaret eden Erdöl, "Bundan sonraki atılacak adımlarımızı biraz daha kurumsallaştırmak adına Buhara'da bir meslek yüksekokulu açmayı düşünüyoruz. Onunla ilgili kısa süre sonra bir protokol imzalayacağız. Yine oradaki tıp fakültesinde öğrenciler ilk 3 yılı orada okuyacak ikinci 3 yılı da Türkiye'de staj yaparak hastanelerimizde pekiştirecekler. Bizim bilgilerimizle onların bilgilerini tamamlayacağız ve daha kaliteli öğrencilere olarak yetişmelerini sağlayacağız" dedi.

Zeynep Kamil Çocuk Hastalıkları Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde gerçekleştirilen törende konuşan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, bu organizasyonun temelinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Özbekistan'a gerçekleştirdiği ziyarette atıldığını söyledi. Prof. Dr. Erdöl, Özbekistan'da ilk olarak, enstitünün Rektörü Prof. Dr. AmrilloInoyatov'un önerisiyle tüp bebek merkezinde çalışabilecek ve orayı yönetebilecek kursiyerlerin İstanbul'a gelmelerini sağladıklarını aktardı.

Bunun için herkese görevler düştüğünü aktaran Erdöl, iki ülkenin refahı, kardeşliği ve mutluluğu için adım atmaya devam edeceklerini vurguladı. Erdöl, eğitimi başarıyla tamamlayan kursiyerleri tebrik ederek, "Sağlık alanında Özbekistan’da bir yaraya merhem olabildiysek bize ne mutlu. İnşallah birlikte güzel şeyler yapabileceğimize inanıyorum" diye konuştu.

“TÜM İMKANLARIMIZLA ÖZBEKİSTAN’IN YANINDA OLACAĞIZ”

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Avrasya Sağlık ve Sosyal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Aynur Feyzioğlu da yaptığı konuşmada Sağlık Bilimleri Üniversitesi olarak Özbekistan’ın her alanda olduğu gibi sağlık alanında da güçlü olmasını arzu ettiklerini ve bunun sağlanması adına tüm tecrübe ve imkanlarıyla Özbekistan’ın yanında olacaklarını söyledi.

6 AYLIK EĞİTİMİ BAŞARIYLA TAMAMLADILAR

Zeynep Kamil Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi (SUAM) Başhekimi Doç. Dr. Semra Kayataş Eser ise Özbekistan'dan gelen 7 kursiyerin jinekoloji, üroloji, androloji ve embriyoloji laboratuvar alanlarında 6 ay süren, hem teorik hem pratik tüp bebek eğitimlerini başarıyla tamamlamaları sebebiyle eğitim belgelerini vereceklerini ifade etti.