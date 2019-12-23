Türkiye'den Özbekistan genel seçimlerine başarı vurgusu

Dışişleri Bakanlığı, Özbekistan'da dün düzenlenen genel seçimlerin ülke genelinde başarıyla sonuçlanmasından dolayı memnuniyet duyulduğunu belirtti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Özbekistan Ali Meclisi’nin yasama kanadındaki 150 sandalye ile yerel meclisler konumundaki Mahalli Kengeş temsilcileri için dün yapılan seçimler çerçevesinde kardeş Özbekistan halkının iradesini yansıtmak üzere sandık başına gitmesinden ve seçimlerin ülke genelinde başarıyla sonuçlanmasından memnuniyet duyulmaktadır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, yaklaşık 13,5 milyon seçmenin sandık başına gittiği ve katılım oranının yüzde 71,1 düzeyinde olduğu anımsatılarak, "Seçimlerin huzur ve sükun ortamı içerisinde tamamlanması, Özbekistan’da demokratikleşme sürecinin başarıyla ilerlediğini bir kez daha göstermiştir." değerlendirmesine yer verildi.

Özbekistan makamlarının aralarında Türkiye'den gözlemcilerin de yer aldığı uluslararası gözlemcilerle yakın iş birliği içerisinde olduğu belirtilen açıklamada, seçimlerin açık ve şeffaf bir biçimde yerel mevzuat ve uluslararası standartlara uygun şekilde gerçekleştirilmesine yönelik yapıcı tutumun memnuniyet verici olduğuna dikkat çekilerek, şunlar kaydedildi: