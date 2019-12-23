HABER

Türkiye'den Özbekistan genel seçimlerine başarı vurgusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.12.2019 23:36 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı: - "Seçimlerin huzur ve sükun ortamı içerisinde tamamlanması, Özbekistan’da demokratikleşme sürecinin başarıyla ilerlediğini bir kez daha göstermiştir" - "Ülkemiz, stratejik ortağımız kardeş Özbekistan'ın her alanda sergilemekte olduğu kapsamlı değişim ve dönüşümü samimi şekilde desteklemeye devam edecek"

Dışişleri Bakanlığı, Özbekistan'da dün düzenlenen genel seçimlerin ülke genelinde başarıyla sonuçlanmasından dolayı memnuniyet duyulduğunu belirtti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Özbekistan Ali Meclisi’nin yasama kanadındaki 150 sandalye ile yerel meclisler konumundaki Mahalli Kengeş temsilcileri için dün yapılan seçimler çerçevesinde kardeş Özbekistan halkının iradesini yansıtmak üzere sandık başına gitmesinden ve seçimlerin ülke genelinde başarıyla sonuçlanmasından memnuniyet duyulmaktadır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, yaklaşık 13,5 milyon seçmenin sandık başına gittiği ve katılım oranının yüzde 71,1 düzeyinde olduğu anımsatılarak, "Seçimlerin huzur ve sükun ortamı içerisinde tamamlanması, Özbekistan’da demokratikleşme sürecinin başarıyla ilerlediğini bir kez daha göstermiştir." değerlendirmesine yer verildi.

Özbekistan makamlarının aralarında Türkiye'den gözlemcilerin de yer aldığı uluslararası gözlemcilerle yakın iş birliği içerisinde olduğu belirtilen açıklamada, seçimlerin açık ve şeffaf bir biçimde yerel mevzuat ve uluslararası standartlara uygun şekilde gerçekleştirilmesine yönelik yapıcı tutumun memnuniyet verici olduğuna dikkat çekilerek, şunlar kaydedildi:

"Bu çabaların devam etmesi Özbekistan’ı daha güçlü kılmaktadır. Ülkemiz stratejik ortağımız olan kardeş Özbekistan’ın her alanda sergilemekte olduğu kapsamlı değişim ve dönüşümü samimi şekilde desteklemeye devam edecektir."

- 5 siyasi partiden 150 aday

Ülkede "Yeni Özbekistan, yeni seçimler" sloganıyla düzenlenen seçimlerde, 5 siyasi partiden 750 aday Yasama Meclisi'ndeki 150 sandalye için yarıştı.

Seçimlerde Liberal Demokrat Partisi 43, Milli Yükseliş Partisi 35, "Adalet" Sosyal Demokrat Partisi 21, Halk Demokrat Partisi 18 ve Özbekistan Ekoloji Partisi 11 milletvekilliği kazandı.

Seçimi 50'den fazla ülke ile aralarında Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), Dünya Seçim Organları Birliği (DSOB), Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ), İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ve Türk Konseyinin de bulunduğu kuruluşlardan 800'den fazla uluslararası gözlemci izledi.

AGİT, ülkedeki parlamento seçimlerini ilk defa tam teşekküllü gözlem heyetiyle takip etti. Seçimleri 2 bine yakın yerli ve yabancı gazeteci de izledi.

Mesleğini duyan korkuyor! "Bize yaklaşma, sen Azrail misin?"Mesleğini duyan korkuyor! "Bize yaklaşma, sen Azrail misin?"
Oktay: Türkiye Libya ile varılan mutabakattan geri adım atmayacak Oktay: Türkiye Libya ile varılan mutabakattan geri adım atmayacak 
Vapurdan atlayan kadının denizden cesedi çıkarıldıVapurdan atlayan kadının denizden cesedi çıkarıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanlığı Özbekistan seçim Türkiye

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Otogar tuvaletinde kanlı hesaplaşma! Ölü ve yaralılar var!

Otogar tuvaletinde kanlı hesaplaşma! Ölü ve yaralılar var!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Acı haberler art arda geldi: 2 askerimiz şehit oldu

Acı haberler art arda geldi: 2 askerimiz şehit oldu

Diyarbakır’da genç kızın şüpheli ölümü! Köpekler yüzünü yedi

Diyarbakır’da genç kızın şüpheli ölümü! Köpekler yüzünü yedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Emniyetten dev operasyon! Binlerce gözaltı var!

Emniyetten dev operasyon! Binlerce gözaltı var!

Kütahya'da yemekten zehirlenen 150 asker hastaneye kaldırıldı

150 asker hastaneye kaldırıldı!

Meteoroloji'den 14 il için kuvvetli sağanak uyarısı!

Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı: Kuvvetli olacak

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’tan Sinan Aygün hakkında suç duyurusu

Mansur Yavaş harekete geçti! 'Rüşvet' iddiasında flaş gelişme

Konya'nın Kulu ilçesinde ahırda yangın çıktı! 240 hayvan telef oldu

Acı haber! Yanarak telef oldular

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan sert tepki: Skandal bir karara imza atmıştır

Fahrettin Altun'dan sert tepki: Skandal bir karara imza atmıştır

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.