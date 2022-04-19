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Türkiye'den Polonya vatandaşlarına vize muafiyeti

19.04.2022 09:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Polonya vatandaşlarına Türkiye'ye yapacakları turistik amaçlı seyahatlerde ve transit geçişlerde vize muafiyeti sağlandı.

Türkiye'den Polonya vatandaşlarına vize muafiyeti

Polonya vatandaşlarının Türkiye'ye yapacağı turistik amaçlı seyahatlerde ve transit geçişlerinde vize muafiyeti sağlanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, "Polonya Cumhuriyeti'nin kimlik kartı hamili vatandaşlarının Türkiye'ye yapacakları her 180 gün içinde azami 90 gün ikamet süreli turistik amaçlı seyahatlerinde ve transit geçişlerinde vize muafiyeti" sağlanacak.

Karar 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nun 18'inci maddesi gereğince verildi.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları Schengen Bölgesi içinde yer alan Polonya'ya gitmek için vize almak zorunda.

DW / EC,ET

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Anahtar Kelimeler:
Polonya Türkiye
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