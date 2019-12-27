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  4. Türkiye’den Rasulayn’a elektrik

Türkiye’den Rasulayn’a elektrik

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2019 15:04 | Son Güncelleme

Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü PKK/YPG’den temizlenen Rasulayn’da Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından elektrik tesislerinde onarım işlemleri devam ediyor.Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK’dan alınan Suriye’nin Rasulayn’da hayatın normale dönmesi amacıyla, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) gerekli tesislerde onarım işlemleri gerçekleştirerek, ilçeye elektrik verilmesini sağladı.

Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü PKK/YPG’den temizlenen Rasulayn’da Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından elektrik tesislerinde onarım işlemleri devam ediyor.
Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK’dan alınan Suriye’nin Rasulayn’da hayatın normale dönmesi amacıyla, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) gerekli tesislerde onarım işlemleri gerçekleştirerek, ilçeye elektrik verilmesini sağladı. Onarım işlemlerinin ardından sokaklar aydınlatılırken, evlerde elektrik kullanımı başladı.
İlçede hayatını normale dönme çalışmaları kapsamında bölgede çalışmalar sürüyor. Terör örgütü PKK /YPG bölgeden ayrılmadan önce elektrik tesislerine düzenlediği saldırılar ve yerleştirdiği mayınlarla zarar vermişti.

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