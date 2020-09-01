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Türkiye'den Rusya'ya PKK/YPG Tepkisi

01.09.2020 13:45 | Son Güncelleme

Türkiye, Rusya’nın Suriye Demokratik Konseyi üyelerini, ülkesine davet etmesini ve üst düzeyde kabul etmesine tepki gösterdi

Türkiye'den Rusya'ya PKK/YPG Tepkisi

Türkiye, Rusya’nın Suriye Demokratik Konseyi üyelerini, ülkesine davet etmesini ve üst düzeyde kabul etmesine tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, PKK/YPG güdümünde olduğu ifade edilen konsey üyelerinin, Rusya’ya davet edilmesinin kaygıyla karşılandığı belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından konuya ilişkin olarak yapılan yazılı açıklamada “Terör örgütü PKK/YPG güdümündeki sözde “Suriye Demokratik Konseyi” unsurlarından oluşan bir grubun Rusya Federasyonu’na davet edilmesini ve Rus resmî makamları tarafından üst düzeyde kabul edilmesini kaygıyla karşılıyoruz. PKK/YPG, izlediği terörist ve ayrılıkçı gündemle, fiilen kontrol ettiği alanlardaki yerel halka zulmeden, Suriye’nin toprak bütünlüğüne kasteden ve başta Türkiye olmak üzere, Suriye’nin komşularının milli güvenliğini tehdit eden bir terör örgütüdür” denildi.

Açıklamada ayrıca Astana sürecinde alınan kararlara atıfta bulunuldu. Dışişleri Bakanlığı açıklamasında “Terörizmin tüm şekil ve tezahürleriyle mücadele etme ve Suriye’nin toprak bütünlüğünün yanısıra komşu ülkelerin milli güvenliğine de halel getirecek ayrılıkçı gündemlere karşı durma, Astana formatında bugüne dek düzenlenen yüksek düzeyli toplantılar sonunda yapılan ortak açıklamalarda kayıt altına alınan ortak bir taahhüttür. Nitekim, Astana garantörlerinin son olarak 25 Ağustos 2020 tarihinde Cenevre’de yaptıkları toplantı sonucu yapılan ortak açıklamada da gayrimeşru oluşumların bölücü gündemlerine karşı ortak tutum beyan edilmiştir. Rusya Federasyonu’ndan, Astana ruhuna ve Astana formatındaki toplantılarda yapılan taahhütlere uygun olarak hareket etmesini ve terör örgütü PKK/YPG iltisaklı oluşumların gündemine hizmet edecek adımlardan kaçınmasını bekliyoruz” ifadeleri yer aldı.

Türkiye’den de bir heyet hali hazırda temaslar bulunmak üzere Rusya’da bulunuyor. Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, Libya ve Suriye’deki gelişmeleri ele almak üzere Moskova’da bulunan Dışişleri Bakanı Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki heyetin de benzer şekilde Türkiye’nin tepkilerini muhataplarına aktaracakları belirtildi.

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