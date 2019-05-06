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Türkiye’den Rusya’ya uçak faciasıyla ilgili başsağlığı mesajı

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.05.2019 05:03 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı, Moskova Şeremetyevo havaalanında dün akşam saatlerinde meydana gelen uçak kazasında çok sayıda yolcunun hayatını kaybettiği büyük üzüntüyle karşıladığını belirtti.Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Moskova Şeremetyevo havaalanında dün akşam saatlerinde meydana gelen uçak kazasında çok sayıda yolcunun hayatını kaybettiği büyük üzüntüyle öğrenilmiştir.

Dışişleri Bakanlığı, Moskova Şeremetyevo havaalanında dün akşam saatlerinde meydana gelen uçak kazasında çok sayıda yolcunun hayatını kaybettiği büyük üzüntüyle karşıladığını belirtti.
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Moskova Şeremetyevo havaalanında dün akşam saatlerinde meydana gelen uçak kazasında çok sayıda yolcunun hayatını kaybettiği büyük üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu acı olay nedeniyle Rusya halkının ve Hükümetinin üzüntüsünü paylaşıyor ve hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz” denildi.

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