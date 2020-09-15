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Türkiye'den Sakız Adası'yla İlgili NAVTEX İlanı

15.09.2020 11:50 | Son Güncelleme

Türkiye, Ege Denizi’nde Sakız Adası’yla ilgili olarak bir NAVTEX yayımladı. Yayımlanan NAVTEX’te, Sakız Adası’nın anlaşmalara aykırı şekilde silahlandırıldığı ifade edildi.

Türkiye'den Sakız Adası'yla İlgili NAVTEX İlanı

Türkiye, Ege Denizi’nde Sakız Adası’yla ilgili olarak bir NAVTEX yayımladı. Yayımlanan NAVTEX’te, Sakız Adası’nın anlaşmalara aykırı şekilde silahlandırıldığı ifade edildi.

İzmir istasyonunundan yayımlanan NAVTEX mesajında, Sakız Adası’nın 1923 yılında imzalanan Lozan Anlaşması’yla belirlenen gayri askeri statüsünün ihlal edildiği ifade edildi.

Türk Deniz Kuvvetleri Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan NAVTEX mesaj şöyle; “SEYHİDDA DENİZCİLERE BİLDİRİ NUMARASI : 1149/20
EGE DENİZİ
1. LA08-206/20 NUMARALI NAVTEX MESAJI İLE SAKIZ ADASININ 1923 LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASI İLE BELİRLENEN GAYRİ ASKERİ STATÜSÜ İHLAL EDİLMİŞTİR.
2. BU BİLDİRİ 16 EYL 20 SAAT 0001Z’DA YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILACAKTIR”

Türkiye’nin bir süredir Oruç Reis Gemisi’nin faaliyetleri nedeniyle Akdeniz’de yayımladığı NAVTEX’le Yunanistan’la arasında gerilime neden olmuştu. Bunun üzerine Yunanistan Ege ve Akdeniz’de bazı adalara asker gönderdi. Türkiye, adalarda asker bulundurulmasının uluslararası anlaşmalara aykırı olduğu gerekçesiyle bu duruma tepki gösteriyordu. Bugün yayımlanan NAVTEX’le de bu durum ilan edilmiş oldu.

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