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Türkiye’den sel mağduru Sudan halkına yardım eli

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2019 13:18 | Son Güncelleme

Sudan’da geçtiğimiz haftalarda meydana gelen selin ardından yaşadıkları bölgeyi terk etmek zorunda kalan ailelere Türkiye STK’ları yardım eli uzattı.Başta Türkiye Diyanet Vakfı ve Türk Kızılayı olmak üzere bölgeye Türkiye’den intikal eden yardım kuruluşları, Sudan’da yetkili kuruluşlarla görüşerek, ihtiyaç tespitinde bulundu.

Sudan’da geçtiğimiz haftalarda meydana gelen selin ardından yaşadıkları bölgeyi terk etmek zorunda kalan ailelere Türkiye STK’ları yardım eli uzattı.
Başta Türkiye Diyanet Vakfı ve Türk Kızılayı olmak üzere bölgeye Türkiye’den intikal eden yardım kuruluşları, Sudan’da yetkili kuruluşlarla görüşerek, ihtiyaç tespitinde bulundu. Çok sayıda can kaybının da yaşandığı selin ardından kardeş Sudan halkına yardım etmek için bölgeye geldiklerini söyleyen Türkiye Diyanet Vakfı Hayri ve Sosyal Hizmetler Uzmanı Mustafa Erdem, bölgede ihtiyaç tespitinde bulunarak, önümüzdeki günlerde yardım faaliyetlerine başlayacaklarını bildirdi. Erdem, “Kardeş Sudan halkının yaralarını sarmak üzere Türk yardım kuruluşlarımızla birlikte bölgeye intikal ederek yetkili kurum ve kişilerle görüşmeler gerçekleştirdik. Başta gıda yardımı olmak üzere selden mağduriyet gören ailelerin barınma ve insani yardıma ihtiyacı bulunuyor ve bu alanlarda ihtiyaçlarını gidermeye çalışacağız” dedi.
Kurban Bayramı’nın ilk gününden bu yana etkili olan yağışların ardından meydana gelen sel ile birlikte pek çok evin yıkıldığını ve hasara uğradığını belirten Erdem, Türkiye Diyanet Vakfı olarak Kurban Bayramı’nda da ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırdıklarını söyledi.
Sudan’ın 16 farklı eyaletinde etkili olan selden bugüne kadar 320 bin kişi etkilendi. On binlerce evin yıkıldığı bölgede binlerce kişi yaşadığı yeri terk etmek durumunda kaldı. Yüze yakın kişinin hayatını kaybettiği Sudan’da hijyen kaynaklı hastalıklarında bölgede arttığı belirtilirken sel mağduru Sudan halkının gıda ve barınma yardımına acil ihtiyacı bulunuyor.

Türkiye’den sel mağduru Sudan halkına yardım eli

Türkiye’den sel mağduru Sudan halkına yardım eli

Türkiye’den sel mağduru Sudan halkına yardım eli

Türkiye’den sel mağduru Sudan halkına yardım eli

Türkiye’den sel mağduru Sudan halkına yardım eli

Türkiye’den sel mağduru Sudan halkına yardım eli

Türkiye’den sel mağduru Sudan halkına yardım eli

Türkiye’den sel mağduru Sudan halkına yardım eli

Türkiye’den sel mağduru Sudan halkına yardım eli

Türkiye’den sel mağduru Sudan halkına yardım eli

Türkiye’den sel mağduru Sudan halkına yardım eli

Türkiye’den sel mağduru Sudan halkına yardım eli

Türkiye’den sel mağduru Sudan halkına yardım eli
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