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Türkiye'den Selanik Başkonsolosluğundaki saldırıya kınama

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2018 18:44 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Selanik Başkonsolosluğunu koruyan polislere yönelik saldırıyı kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Selanik Başkonsolosluğunu koruyan polislere yönelik molotofkokteylli saldırıyı kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Bu sabah saat 02.30 civarında Selanik Başkonsolosluğunu koruyan polislere 6 adet molotofkokteyliyle saldırıda bulunulmasını kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Başkonsoloslukta hasar ya da herhangi bir yaralanmanın meydana gelmediği belirtilen açıklamada, "Bu menfur olay vesilesiyle Yunan makamlarının Yunanistan'daki misyonlarımızın personelinin ve binalarının emniyetinin sağlanması için gerekli tedbirleri almalarını beklediğimizi bir kere daha hatırlatıyoruz." ifadesine yer verildi.

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Dışişleri Bakanlığı kınama saldırı Türkiye'nin Selanik Başkonsolosluğu

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