Türkiye’den Senato Dış İlişkiler Komitesi’nin yaptırım tasarısına tepki

Açıklamada, tasarı “milli güvenliğimizle ilgili egemen kararlarımıza saygısızlığın yeni bir tezahürüdür” denildi.ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna askeri harekât düzenlemesi ve Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi satın alması nedeniyle Türkiye'ye yaptırımlar öngören yasa tasarısını onaylamasına Ankara tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Son dönemde Kongre’nin her iki kanadında iç siyasi hesaplarla yürütülen ve Türkiye aleyhtarı malum çevrelerce de desteklenen girişimler, milli güvenliğimizle ilgili egemen kararlarımıza saygısızlığın yeni bir tezahürüdür” denildi.

Açıklamada, bu tür girişimlerin “Türk-ABD ilişkilerine zarar vermenin ötesinde bir işlev görmediği” ifade edildi.

29 Ekim tarihinde de benzer içerikli bir tasarının ABD Temsilciler Meclisi'nde kabul edildiği hatırlatılarak, "Bu kez Senato’nun gündemine alınmaya çalışılan tasarı, yaptığımız izahatların anlaşılmak istenmediğini gösteriyor” sözlerine yer verildi.