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Türkiye’den Senato Dış İlişkiler Komitesi’nin yaptırım tasarısına tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.12.2019 11:08 | Son Güncelleme

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi’nin Türkiye’ye yaptırımlar öngören tasarısına Ankara tepki gösterdi.

Türkiye’den Senato Dış İlişkiler Komitesi’nin yaptırım tasarısına tepki

Açıklamada, tasarı “milli güvenliğimizle ilgili egemen kararlarımıza saygısızlığın yeni bir tezahürüdür” denildi.ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna askeri harekât düzenlemesi ve Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi satın alması nedeniyle Türkiye'ye yaptırımlar öngören yasa tasarısını onaylamasına Ankara tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Son dönemde Kongre’nin her iki kanadında iç siyasi hesaplarla yürütülen ve Türkiye aleyhtarı malum çevrelerce de desteklenen girişimler, milli güvenliğimizle ilgili egemen kararlarımıza saygısızlığın yeni bir tezahürüdür” denildi.

Açıklamada, bu tür girişimlerin “Türk-ABD ilişkilerine zarar vermenin ötesinde bir işlev görmediği” ifade edildi.

29 Ekim tarihinde de benzer içerikli bir tasarının ABD Temsilciler Meclisi'nde kabul edildiği hatırlatılarak, "Bu kez Senato’nun gündemine alınmaya çalışılan tasarı, yaptığımız izahatların anlaşılmak istenmediğini gösteriyor” sözlerine yer verildi.

Açıklamada, "ABD Kongresini, Türk-ABD ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik olarak geçtiğimiz haftalarda en üst düzeyde teyit edilen ortak hedeflerimize zarar vermeyecek yapıcı bir tutum benimsemeye ve aklıselimle hareket etmeye çağırıyoruz” denildi.

Yaptırımlar öngören tasarı

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi tarafından kabul edilen yasa tasarısı Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak gibi Türk hükümeti ve Silahlı Kuvvetlerin önde gelen isimlerine yaptırımlar uygulanmasını ve Türkiye'ye silah satışının yasaklanmasını öngörüyor. Ayrıca, tasarının yasalaşmasından sonraki 120 gün içinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesinin gelir kaynaklarının ve mal varlığının araştırılması isteniyor. Bunun yanı sıra, ABD Dışişleri Bakanlığından 90 içinde Türkiye'nin NATO'daki rolüne ilişkin bir rapor hazırlaması talep ediliyor. Tasarının yasalaşabilmesi için Senato ve Temsilciler Meclisinin onayına sunulmasının ardından Başkan Donald Trump tarafından imzalanması gerekiyor.

Türkiye'ye yaptırımlar öngören benzer bir yasa tasarısı Temsilciler Meclisi tarafından 29 Ekim'de kabul edilmişti. Bu tasarının da yasalaşarak yürürlüğe girebilmesi için Senato tarafından da kabul edilmesi ve Başkan Trump tarafından imzalanması gerekiyor.

DW/JD,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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