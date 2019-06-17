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Türkiye'den Serrac'ın "BM destekli Libya forumu" önerisine destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2019 16:18 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı: - "Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac’ın Birleşmiş Milletler ile eş güdüm halinde Libya forumu düzenlenmesine ilişkin açıklamasını memnuniyetle karşılıyoruz"

Dışişleri Bakanlığınca Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac’ın ülkesinde yaşanan krize ilişkin Birleşmiş Milletler (BM) ile koordineli olarak "Libya forumu" yapılmasına ilişkin açıklamasının memnuniyetle karşılandığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

"Libya UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Serrac’ın BM ile eş güdüm halinde Libya forumu düzenlenmesine ilişkin açıklamasını memnuniyetle karşılıyoruz. Türkiye, Libya’da siyasi sürecin ilerletilmesine ve kalıcı istikrarın sağlanmasına yönelik kapsayıcı diyalog ve uzlaşı temelli yapıcı çabaları desteklemeye devam edecektir."

Serrac, ülkede yaşanan krizin çözümüne ilişkin BM Libya Destek Misyonuyla koordineli olarak tüm ulusal güçleri temsil edecek bir Libya forumunun düzenlenmesini önermişti.

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Anahtar Kelimeler:
BM Dışişleri Bakanlığı Fayiz es-Serrac Libya Türkiye

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