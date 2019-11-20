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Türkiye'den sınır dışı edilen DEAŞ'lı kadınlar, Hollanda'da gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2019 00:09 | Son Güncelleme

Türkiye'den sınır dışı edilen DEAŞ'lı kadınlar, Hollanda'da gözaltına alındı

LAHEY (AA) - Türkiye'den sınır dışı edilen DEAŞ'lı iki kadın teröristin Hollanda'da gözaltına alındığı bildirildi.

Hollanda Savcılığından yapılan yazılı açıklamada, Suriye'den Türkiye'ye geçen ve sınır dışı edilen iki DEAŞ'lı kadın savaşçının salı akşamı Amsterdam Schiphol Havalimanı'nda gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, 3 ve 4 yaşlarında çocuğu bulunan 25 yaşındaki DEAŞ'lı kadının ekim sonunda Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliğine başvurduğu, diğer kadının ise ocak 2018'de Türkiye'de gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, DEAŞ'lı iki kadın teröristin cuma günü Rotterdam mahkemesine sevk edileceği ifade edildi.

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Anahtar Kelimeler:
DEAŞ Hollanda Hollanda Savcılığı Sınır Dışı Terör örgütü Türkiye

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