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  4. Türkiye'den sınır dışı edilen Fransız teröristlerden biri tutuklandı

Türkiye'den sınır dışı edilen Fransız teröristlerden biri tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2020 15:42 | Son Güncelleme

Türkiye'den sınır dışı edilen Fransız teröristlerden biri tutuklandı

PARİS (AA) - Türkiye'den sınır dışı edilen Fransa uyruklu 4 yabancı terörist savaşçıdan biri Fransa'da tutuklandı.

Fransız basınındaki haberlerde, 3 çocuğuyla sınır dışı edilen ve hakkında yakalama kararı bulunan 30 yaşlarındaki kadın teröristin Paris'te hakim karşısına çıktığı ve tutuklandığı belirtildi.

Kadın terörist hakkında aynı zamanda soruşturma açıldığı bilgisi paylaşılarak, Suriye'deyken ülkenin kuzeydoğusundaki YPG/PKK'lıların kampında tutulduğu aktarıldı.

İçişleri Bakanlığından dün yapılan açıklamada, Fransa uyruklu 4 yabancı terörist savaşçının ülkelerine sınır dışı edildiği bildirilmişti.

Suriye'de DEAŞ'a mensup, 300'ü çocuk olmak üzere 450 Fransız vatandaşının bulunduğu belirtiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Fransa yabancı terörist

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