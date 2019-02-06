Türkiye’den Sınırdışı Edilen Hollandalı Muhabir Temyize Gidiyor

Hollandalı muhabir Ans Boersma’nın avukatları İstanbul’da müvekkillerine verilen sınırdışı ve altı yıl Türkiye’ye giriş yasağı kararlarını temyize götürmek için başvuru yapmaya hazırlanıyor.

31 yaşındaki Boersma, Ocak ayında terör bağlantısı şüphesi nedeniyle sınırdışı edilmişti.

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği Başkanı ve Boersma’nın avukatı Veysel Ok, ‘‘Müvekkilim uzun süredir Türkiye’de ikamet ediyordu, sınırdışı edilmesi yasadışıdır. Ne müvekkilime ne de bize sınır dışı kararıyla ilgili bir kanıt sunuldu’’ dedi.

Ok, temyiz davasından kısa süre içinde olumlu sonuç alamamaları halinde davayı acil başvuruyla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) taşımaya hazırlandıklarını kaydetti.

Hollanda gazetesi Het Financieele Dagblad için çalışan serbest muhabir Boersma, Türkiye’de ‘‘güvenlik nedeniyle’’ geçen ay gözaltına alınmıştı. Muhabir, oturma iznini uzatmak için başvuruda bulunmuş ancak sınırdışı edilmiş ve Türkiye’ye altı yıl boyunca yeniden girmesi yasaklanmıştı.

Boersma’nın tutuklanması ve sınırdışı edilmesi Türkiye’de çok sayıda sivil toplum kuruluşunun tepkisini çekmişti. Karar Türkiye’de basın özgürlüğüne bir saldırı olarak değerlendirilmişti.