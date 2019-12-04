HABER

Türkiye'den sınırdışı edilen Işid şüphelisi Alman kadın gözaltında

DÜNYA HABERLERİ  | 04.12.2019 09:45 | Son Güncelleme

Türkiye'den dört çocuğuyla birlikte sınır dışı edilen IŞİD şüphelisi Alman vatandaşı kadın dün akşam Frankfurt havalimanında gözaltına alındı.

Türkiye'den sınırdışı edilen Işid şüphelisi Alman kadın gözaltında

Çocukları Gençlik Dairesi'ne teslim edildi.Almanya Federal Emniyet Teşkilatı'ndan yapılan açıklamada, Almanya ve Suriye vatandaşı olduğu belirtilen Lorin S. adlı 30 yaşındaki kadın ve beraberindeki dört çocuğunun Türk Hava Yolları'na ait bir uçakla Salı akşamı Frankfurt Havalimanı'na geldiği belirtildi.

Alman haber ajansı dpa, kadın hakkında Suriye'ye gitmeden önce yaşadığı Aşağı Saksonya Eyaleti'nde "Terör örgütü üyeliği" gerekçesiyle soruşturma başlatılarak yakalama kararı çıkarıldığını ve bu nedenle pasaport işlemlerinden sonra gözaltına alındığını duyurdu. Kadının beraberindeki dört çocuğu ise Gençlik Dairesi yetkililerine teslim edildi. Çocukların ikisinin Nisan ayında ikiz olarak dünyaya geldikleri, diğerlerinin de iki ve üç yaşında olduğu açıklandı. Kadının Suriye'ye beraber gittiği kocasının ise IŞİD saflarında çatışırken öldüğü belirtildi.

Çocuklarıyla gidene daha ağır ceza talebi

Hessen Eyaleti Adalet Bakanı Eva Kühne-Hörmann, IŞİD saflarında savaşmak veya savaşçılara destek vermek amacıyla çatışma bölgelerine çocuklarıyla birlikte gidenlerin ayrıca cezalandırılmaları gerektiğini söyledi.

Kühne-Hörmann, "Çocuğunu dini açıdan aşırılık yanlısı bir şekilde eğiten, çatışma alanlarındaki sağlık tehlikelerine kasten maruz bırakan veya çocuklarını IŞİD'in eğitim yöntemlerine teslim edenlere ayrıca cezai müeyyideler uygulanmalı" diye konuştu.

Geçtiğimiz Kasım ayında da, IŞİD şüphelisi bir kadın üç çocuğuyla birlikte Türkiye'den sınır dışı edilmiş ve Almanya'ya gelmişti. Kadın hakkında "Yabancı bir terör örgütüne üye olmak" ve "Velayet görevini ihlal etmek" suçlamalarıyla soruşturma açıldı.

Türkiye İçişleri Bakanlığı'nın açıklaması

Türkiye İçişleri Bakanlığı tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada "Yabancı Terörist Savaşçıların" ülkelerine iadelerine devam edildiği belirtilerek, "Bu kapsamda bugün 5 Almanya vatandaşı ülkesine sınır dışı edilmiştir" denildi. Açıklamada, ayrıntılı bilgi verilmedi.

Türkiye, yabancı IŞİD şüphelilerini ülkelerine göndermeye 11 Kasım tarihinde başlamıştı. Türkiye kamuoyuna yansıyan bilgilere göre 11 Kasım'da bir zanlıyı, 14 Kasım'da yedi kişilik bir aileyi ve 15 Kasım tarihinde de iki kadını Almanya'ya sınırdışı etti. 19 Kasım tarihinde de Hollanda'ya iki kadın sınır dışı edilmişti. IŞİD şüphelilerinin sınır dışı edildiği ülkeler arasında Danimarka ve ABD de bulunuyor.

DW, AFP / TY,ET

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNER Erkek arkadaşı genç kadını bu halde bırakıp kaçtı Erkek arkadaşı genç kadını bu halde bırakıp kaçtı
Yeni yapay nöron Alzheimer'la mücadele kullanılabilirYeni yapay nöron Alzheimer'la mücadele kullanılabilir
ABD Temsilciler Meclisi, Trump hakkındaki azil raporunu açıkladıABD Temsilciler Meclisi, Trump hakkındaki azil raporunu açıkladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Evinin önünde bıçaklandı! Acı haber geldi

Evinin önünde bıçaklandı! Acı haber geldi

Tek seferde imzalanan en büyük donanma anlaşması!

Tek seferde imzalanan en büyük donanma anlaşması!

DİSK asgari ücret talebini açıkladı

DİSK asgari ücret talebini açıkladı

Anadol marka aracına 40 yıldır gözü gibi bakıyor

Anadol marka aracına 40 yıldır gözü gibi bakıyor

Liderler Buckingham Sarayı’nda! Trudeau yine aynı şeyi yaptı!

Liderler Buckingham Sarayı’nda! Trudeau yine aynı şeyi yaptı!

Meteoroloji'den yoğun kar uyarısı

Meteoroloji'den yoğun kar uyarısı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Yılın öğretmeni öğrencisiyle sınıfta iki kez cinsel ilişkiye girdi

Yılın öğretmeni öğrencisiyle sınıfta iki kez cinsel ilişkiye girdi

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

İki helikopter kazasında 13 asker öldü

İki helikopter kazasında 13 asker öldü

Yavru köpeğin elini yaladığı adam hayatını kaybetti

Yavru köpeğin elini yaladığı adam hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kerbela'da olaylar durulmuyor! 15 kişi yaralandı

Kerbela'da olaylar durulmuyor! 15 kişi yaralandı

Genç iklim aktivistinden iddialı açıklama!

Genç iklim aktivistinden iddialı açıklama!

Japonya'da çağrı merkezini 24 bin kere arayan 71 yaşındaki adam tutuklandı

24 bin kere çağrı merkezini arayan yaşlı adam tutuklandı!

Google kurucuları CEO'luğu bırakıyor!

Google kurucuları CEO'luğu bırakıyor!

Liderler Buckingham Sarayı’nda! Zirveye Justin Trudeau'nun çorapları yine damga vurdu

Liderler Buckingham Sarayı’nda! Trudeau yine aynı şeyi yaptı!

İngilizce, Almanca ve Fransızca olarak hazırlandı... İşte Erdoğan'ın liderlere hediye ettiği o kitap

İşte Erdoğan'ın liderlere hediye ettiği kitap

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.