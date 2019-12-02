Türkiye'den Sınırdışı Edilen IŞİD Üyesi İrlanda'da Gözaltına Alındı

Türkiye’den sınırdışı edilen, İrlanda Ordusu’nun eski bir mensubu olan ancak daha sonra IŞİD terör örgütüne katılan 38 yaşındaki Lisa Smith, Dublin Havalimanı’nda gözaltına alındı. Lisa Smith’in yanında iki yaşındaki kızı da bulunuyordu. Smith’in müslüman olduktan sonra Suriye’ye giderek IŞİD’e katıldığı ve İngiliz bir örgüt üyesiyle evlendiği belirtiliyor.

İrlanda Adalet Bakanı Charlie Flanagan yaptığı açıklamada, “Lisa Smith, Dublin’e geldiğinde İrlanda Polisi tarafından karşılandı. Bu son derece hassas bir konu. Halkımız ilgili tüm kurumların konuyla ilgilendiğinden emin olsunlar” dedi.

İrlanda Başbakan Yardımcısı Simon Coveney de devlet televizyonuna yaptığı açıklamada Smith’in mülteci kampında olduğunun öğrenilmesinden bu yana yetkililerin iade işlemleri konusunda girişimlerde bulunduklarını söyledi. Coveney, asıl kaygılarının annesinden dolayı İrlanda vatandaşı olan kız çocuğu olduğunu, çocuğun şu an Dundalk’ta Smith’in akrabalarının yanında olduğunu belirtti.

Yetkililerin Smith hakkındaki karar verilmeden önce detaylı olarak kendisini sorgulayacakları belirtiliyor. Smith’in, IŞİD için savaştığı ve kadın savaşçılara eğitim verdiği iddialarını reddettiği ifade ediliyor.

Türkiye’nin militanların ülkelerine iade işlemlerini başlatmış olmasına karşın pek çok Avrupa ülkesi ve Amerika, IŞİD militanı vatandaşlarını geri almak istemiyor.

