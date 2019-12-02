HABER

Türkiye'den Sınırdışı Edilen IŞİD Üyesi İrlanda'da Gözaltına Alındı

02.12.2019 11:01 | Son Güncelleme

Türkiye’den sınırdışı edilen, İrlanda Ordusu’nun eski bir mensubu olan ancak daha sonra IŞİD terör örgütüne katılan 38 yaşındaki Lisa Smith, Dublin Havalimanı’nda gözaltına alındı

Türkiye'den Sınırdışı Edilen IŞİD Üyesi İrlanda'da Gözaltına Alındı

Türkiye’den sınırdışı edilen, İrlanda Ordusu’nun eski bir mensubu olan ancak daha sonra IŞİD terör örgütüne katılan 38 yaşındaki Lisa Smith, Dublin Havalimanı’nda gözaltına alındı. Lisa Smith’in yanında iki yaşındaki kızı da bulunuyordu. Smith’in müslüman olduktan sonra Suriye’ye giderek IŞİD’e katıldığı ve İngiliz bir örgüt üyesiyle evlendiği belirtiliyor.

İrlanda Adalet Bakanı Charlie Flanagan yaptığı açıklamada, “Lisa Smith, Dublin’e geldiğinde İrlanda Polisi tarafından karşılandı. Bu son derece hassas bir konu. Halkımız ilgili tüm kurumların konuyla ilgilendiğinden emin olsunlar” dedi.

İrlanda Başbakan Yardımcısı Simon Coveney de devlet televizyonuna yaptığı açıklamada Smith’in mülteci kampında olduğunun öğrenilmesinden bu yana yetkililerin iade işlemleri konusunda girişimlerde bulunduklarını söyledi. Coveney, asıl kaygılarının annesinden dolayı İrlanda vatandaşı olan kız çocuğu olduğunu, çocuğun şu an Dundalk’ta Smith’in akrabalarının yanında olduğunu belirtti.

Yetkililerin Smith hakkındaki karar verilmeden önce detaylı olarak kendisini sorgulayacakları belirtiliyor. Smith’in, IŞİD için savaştığı ve kadın savaşçılara eğitim verdiği iddialarını reddettiği ifade ediliyor.

Türkiye’nin militanların ülkelerine iade işlemlerini başlatmış olmasına karşın pek çok Avrupa ülkesi ve Amerika, IŞİD militanı vatandaşlarını geri almak istemiyor.

PARTNERÖnce Mahsun, sonra Özcan Önce Mahsun, sonra Özcan
Mültecilere en çok Türkiye kucak açtıMültecilere en çok Türkiye kucak açtı
Sobadan zehirlenen Mustafa öldü, annesi ve dedesi hastanedeSobadan zehirlenen Mustafa öldü, annesi ve dedesi hastanede
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türk öğrenci ülkesini savundu diye tekme tokat dövüldü!

Türk öğrenci ülkesini savundu diye tekme tokat dövüldü!

Platonik aşık dehşet saçtı!

Platonik aşık dehşet saçtı!

O Ses Türkiye'ye damga vuran isim! Herkesi büyüledi

O Ses Türkiye'ye damga vuran isim! Herkesi büyüledi

Terim maç sonu açıkladı: Benden özür diledi

Terim maç sonu açıkladı: Benden özür diledi

Dikkat! Kuvvetli yağış ve kar geliyor

Dikkat! Kuvvetli yağış ve kar geliyor

Cem Uzan'dan Ali Babacan ve Abdüllatif Şener için suçlama!

Cem Uzan'dan Ali Babacan ve Abdüllatif Şener için suçlama!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul'un barajları alarm veriyor!

İstanbul'un barajları alarm veriyor!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Meteoroloji'den çok sayıda ile kritik uyarı

Meteoroloji'den çok sayıda ile kritik uyarı

Bir il karıştı, silahlı kavga çıktı! Çok sayıda yaralı

Bir il karıştı, silahlı kavga çıktı! Çok sayıda yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
AFAD’dan hayati uyarı: Yapılarınızı güvenli hale getirin

AFAD’dan hayati uyarı: Yapılarınızı güvenli hale getirin

Çobanbey’de zırhlı araç devrildi, 3 asker yaralandı

Askeri araç devrildi! 3 asker yaralı

Evi kundaklamaya çalışırken kendilerini yaktılar

Evi kundaklamaya çalışırken kendilerini yaktılar

İzmir’de koca dehşeti! Kanlar içerisinde kalan kadın hayatını kaybetti

İzmir’de koca dehşeti! Kanlar içerisinde kaldı

Minibüsçü dehşeti! Kendisini uyaran kız kardeşlere saldırdı

Minibüsçü dehşeti! Kız kardeşlere böyle saldırdı

Büyükada’da RUAM’lı at paniği! İnsanlara da bulaşabiliyor

Büyükada’da RUAM’lı at paniği!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.