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Türkiye'den Sırbistan'a göçmen kaçakçılığıyla mücadeleye destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2019 17:59 | Son Güncelleme

Hibe edilen taşınabilir karbondioksit ölçüm cihazları sayesinde, tır dorseleri açılmadan yapılan ölçümle araç içerisinde insan olup olmadığı 30 saniyede tespit edilebilecek

BATROVCİ (AA) - Türkiye tarafından Sırbistan'a göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında iki adet karbondioksit ölçüm cihazı hibe edildi.

Sırbistan-Hırvatistan arasındaki Batrovci Sınır Kapısı'nda yapılan törene İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Sırbistan İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Dijana Hrkalovic ile Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Tanju Bilgiç de katıldı.

Göçmen kaçakçılığı ile mücadelede büyük kolaylık sağlayan cihazın tanıtımının da yapıldığı törende konuşan İnce, karbondioksit ölçüm cihazının hem Sırbistan hem Türkiye hem de uluslararası ulaşım açısından büyük önem arz ettiğini ifade etti.

Cihazın küçük ama yaptığı işin çok büyük olduğunu vurgulayan İnce, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi noktasında sarf ettiği çaba için Büyükelçi Bilgiç'e teşekkür etti.

Müsteşar Hrkalovic de yardımlarından dolayı Türkiye'ye teşekkür ederek, bu cihazların sınırda yaşanan zorlukları büyük ölçüde azaltacağına inandıklarını belirtti.

İnce, temasları kapsamında ayrıca Adasevci Mülteci Kampı'nı da ziyaret etti.

Hibe edilen taşınabilir karbondioksit ölçüm cihazları sayesinde, tır dorseleri açılmadan yapılan ölçümle araç içerisinde insan olup olmadığı 30 saniyede tespit edilebilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Göçmen Kaçakçılığı karbondioksit ölçüm cihazı sınır sırbistan Türkiye

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