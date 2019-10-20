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Türkiye'den Sırbistan'a sağlık alanında destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2019 14:39 | Son Güncelleme

Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesinin en büyük şehri Novi Pazar'a, Konya Büyükşehir Belediyesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Türk Kızılay iş birliğinde hastane yatağı yardımı yapıldı

NOVİ PAZAR (AA) - Konya'dan, Sırbistan'da Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesinin en büyük şehri Novi Pazar'a hastane yatağı yardımında bulunuldu.

Ekim başında Novi Pazar ile kardeş belediye olan Konya Büyükşehir Belediyesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Türk Kızılay iş birliğinde Novi Pazar'daki hastaneye 400 adet donanımlı hastane yatağı gönderildi.

Doksanlı yıllarda Konya'da okuyan diş hekimi Jusuf Sukurica, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yardımın Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi iş birliğinde yapıldığına işaret ederek "Türk Kızılay'ın katkılarıyla sağlanan yardım Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehrimize ulaştırıldı." dedi.

Novi Pazar'daki hastanenin Sancak bölgesindeki sağlık hizmetinde oldukça büyük rol oynadığını söyleyen Sukurica, iki şehir arasındaki köklü dostluğun devam etmesi temennisinde bulundu.

Sukurica, Konya'da eğitim almasının ardından meslek hayatına Türkiye'de devam ettiğini belirterek yardımın yapılmasına katkı sağlayan bir diğer Türkiye mezunu İzet Salja'ya da teşekkürlerini bildirdi.

Novi Pazar Hastanesi Müdürü Meho Mahmutovic de hastane yatakları sayesinde yatılı hastalara çok daha iyi hizmet vereceklerini ifade ederek Konya'dan gelecek yardımların devam edeceğini kaydetti.

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hastane Konya Novi Pazar yardım

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