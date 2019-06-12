HABER

Türk,iye’den Somali ordusuna destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2019 14:24 | Son Güncelleme

Türkiye’nin Somali’nin başkenti Mogadişu’da malzemelerini hibe ederek inşasını üstlendiği askeri üniforma fabrikasının temeli atıldı.Türkiye’nin Somali’de inşasını üstlendiği askeri üniforma fabrikasının temeli törenle atıldı.

Türkiye’nin Somali’nin başkenti Mogadişu’da malzemelerini hibe ederek inşasını üstlendiği askeri üniforma fabrikasının temeli atıldı.
Türkiye’nin Somali’de inşasını üstlendiği askeri üniforma fabrikasının temeli törenle atıldı. Fabrika inşaatında kullanılacak malzemeler ve fabrikada üretim için kullanılacak makineler Türkiye tarafından hibe edildi.
Fabrikanın temel atma törenine Somali Başbakanı Hassan Ali Kheyre, Somali Savunma Bakanı Hassan Ali Amardambe, Hapishane Komutanı Bashir Mohamed Göbe ve Türkiye Büyükelçisi Mehmet Yılmaz katıldı.
Törende konuşan Başbakan Kheyre, askeri üniforma fabrikası inşaatı için Türk hükumetine teşekkür etti. Hapishane Komutanı Göbe, fabrika inşaatını 2020’ye kadar tamamlanması talimatını verdi.
Temel atma töreninde konuşma yapan Göbe, "Türkiye Devleti, Somali’nin yurt dışından askeri üniforma ithalat ihtiyacının ortadan kaldırılması için 2016’da fabrika kurmak için çalışmalarda bulundu ancak o tarihten beri çeşitli sebeplerden fabrika inşaatına başlanamadı. Bugün ise Türkiye sayesinde bir üniforma fabrikamız olacak. Bundan sonra tüm askeri üniformalarımız bu fabrikada üretilecek" dedi.
Türk hükümetinin desteğini sadece bu fabrika ile sınırlı olmadığını vurgulayan Göbe, "Bugün temeli atılan fabrikanın inşaat malzemeleri yine Türkiye tarafından yapılan tuğla fabrikasından karşılanacak. Türkiye’nin desteklerini her zaman şükranla karşılıyoruz” diye konuştu.
Somali’de askeri üniformalar geçmişten bugüne dış ülkelerden ticaret yoluyla elde ediliyordu ancak Eş-Şebab’a da satılan bu üniformalar militanlar tarafından giyilerek devlet ve askeri binalarda kolayda baskın düzenleyebiliyor.
Türkiye, Somali’nin güçlü askeri yapı sahip olması için çeşitli yardımlarda bulundu. Türkiye’nin başkent Mogadişu’da açtığı askeri eğitim üssünde her yıl yüzlerce askeri öğrenciye eğitim veriliyor.

PARTNERAmine'den öncesi skandal! Müslüman olan da var seks mesajlarıyla...Amine'den öncesi skandal! Müslüman olan da var seks mesajlarıyla...
4’üncü kattan düşen çocuk gözyaşlarıyla toprağa verildi4’üncü kattan düşen çocuk gözyaşlarıyla toprağa verildi
Geleceğin teknolojileri Vestel’de görücüye çıktıGeleceğin teknolojileri Vestel’de görücüye çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tarsus'ta olaylara karışan Suriyeliler ilçeden gönderildi

Tarsus'ta olaylara karışan Suriyeliler ilçeden gönderildi

İbrahim Tatlıses'ten milli yıldıza sert tepki! 'Çarpılmış gibi oynuyor'

İbrahim Tatlıses'ten milli yıldıza sert tepki! 'Çarpılmış gibi oynuyor'

Havalimanına füze saldırısı: Çok sayıda yaralı var

Havalimanına füze saldırısı: Çok sayıda yaralı var

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

Ve belli oldu! 10 bin lira maaş alacaklar

Ve belli oldu! 10 bin lira maaş alacaklar

'Binali Yıldırım soruları istedi' iddiasına Küçükkaya'dan cevap

'Binali Yıldırım soruları istedi' iddiasına Küçükkaya'dan cevap

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Ay, Terazi burcuna giriyor!

Ay, Terazi burcuna giriyor!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TFF Başkanı Nihat Özdemir’e telefon!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TFF Başkanı Nihat Özdemir’e telefon!

Bu adayı gören telefonuna sarılıyor!

Bu adayı gören telefonuna sarılıyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şişli'de 350 bin liralık silahlı gasp

Şişli'de 350 bin liralık silahlı gasp

Türkiye'nin dünyaya armağanı: Küre Dağları

Türkiye'nin dünyaya armağanı: Küre Dağları

Eşsiz yolculuğu böyle izlediler

Eşsiz yolculuğu böyle izlediler

Pençe Harekatı'nda son dakika gelişmesi: Anında karşılık verildi

Az önce duyuruldu! Öldürüldüler

'Suriyeliler plaja alınmasın' tartışması sürüyor!

'Suriyeliler plaja alınmasın' tartışması sürüyor!

Sosyal medyada gezerken bu linke tıkladı, hayatının şokunu yaşadı

Sosyal medyada gezerken linke tıkladı, hayatının şokunu yaşadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.