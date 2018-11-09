Türkiye'den, Somali'deki terör saldırısına kınama

Türkiye, Somali'nin başkenti Mogadişu'da düzenlenen terör saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Mogadişu'da bomba yüklü araçlarla gerçekleştirilen ve çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına neden olan terör eylemini şiddetle kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa, dost ve kardeş Somali hükümeti ile Somali halkına başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Somalili yetkililer, Mogadişu'da düzenlenen bombalı saldırılarda ilk belirlemelere göre, aralarında intihar eylemcilerinin de bulunduğu 12 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Şebab örgütü, kendisine ait internet sitesi aracılığıyla saldırıların sorumluluğunu üstlendiğini açıklamıştı.

