Türkiye'den Somali'deki terör saldırısına tepki

Türkiye, Somali'nin başkenti Mogadişu'da bölge idare binasına bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısını lanetledi.
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, başkent Mogadişu'da bomba yüklü araçla gerçekleştirilen ve birçok kişinin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına neden olan terör eyleminin büyük üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.
Açıklamada, "Somali'nin istikrarını hedef alan bu hain terör saldırısını lanetliyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa, Somali hükümeti ile halkına başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Somali'nin başkenti Mogadişu'da bölge idare binasına bomba yüklü araçla yapılan saldırıda ilk belirlemelere göre en az 6 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.
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