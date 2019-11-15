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Türkiye’den Somali’ye daha fazla destek sözü

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2019 15:41 | Son Güncelleme

Türkiye’den Somali’ye daha fazla destek sözü

MOGADİŞU (AA) - Türkiye’nin Mogadişu Büyükelçisi Mehmet Yılmaz, sel felaketinin ardından zor günler geçiren ülkeye Türkiye’nin desteğini artıracağı sözünü verdi.

Yılmaz, başkent Mogadişu’da, Somali Enerji ve Su Kaynakları Bakanı Fevziye Muhammed Sheikh tarafından kabul edildi.

Bakan Sheikh, sağanak yağışların ardından sürekli tekrar eden ve halka büyük zararı dokunan sel olaylarının önlenmesi için altyapı gibi konularda Türkiye’den yardım isterken Yılmaz, Türkiye’nin daha fazla destek olacağı sözünü verdi.

Ülkenin orta kesiminde geçen ay meydana gelen sel felaketinde 370 binden fazla kişi yerinden oldu.

Somali Kızılayı, felaketin ardından sıtma, ishal ve diğer bulaşıcı hastalıkların yayılmasından endişe edildiğini açıkladı.

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Anahtar Kelimeler:
sel Somali Türkiye

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