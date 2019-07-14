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Türkiye’den Sondaja Son Vermek İçin Şart

14.07.2019 19:48 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Rum tarafının Kıbrıslı Türkler’in işbirliği önerisini kabul etmemesi halinde Türkiye’nin Kıbrıs kıyılarında sondaj faaliyetlerine devam edeceğini kaydetti

Türkiye’den Sondaja Son Vermek İçin Şart

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Rum tarafının Kıbrıslı Türkler’in işbirliği önerisini kabul etmemesi halinde Türkiye’nin Kıbrıs kıyılarında sondaj faaliyetlerine devam edeceğini kaydetti.

Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından öne sürülen önerinin Akdeniz’in doğusunda barış ve istikrara katkıda bulunabileceğini kaydetti.

Gerilim Türkiye’nin bölgeye gönderdiği iki sondaj gemisinin ardından arttı.

Güney Kıbrıs gemilerden birinin mürettebatı için yakalama emri çıkarmış durumda. Avrupa Birliği de Türkiye’ye yönelik yaptırımları tartışıyor.

Kıbrıs Post adlı gazeteye makele yazan Çavuşoğlu, Rum tarafı Akıncı’nın önerilerini benimseyene kadar Türkiye’nin söz konusu bölgede operasyonlarına devam edeceğini kaydetti.

Türkiye’ye ait Fatih gemisi Mayıs ayından bu yana bölgede sondaj faaliyeti yürütüyor. Geçen hafta da Türkiye Yavuz adlı bir başka gemiyi sondaj için bölgeye göndermişti.

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