Türkiye'den sonra Avrupa Birliği de mentollü sigara satışını yasakladı

Avrupa Birliği'nin (AB) en üst yargı organı olan Avrupa Adalet Divanı kararı uyarınca 20 Mayıs Çarşamba gününden itibaren birlik genelinde mentollü sigaraların satışı yasaklandı.

Yasak kararının yürürlüğe girmesinden önce, tiryakilerin yoğun şekilde stok yapması nedeniyle birçok Avrupa ülkesinde mentollü sigaraların tükendiği belirtiliyor.

Türkiye'de, hükümetin aldığı karar uyarınca 5 Ocak 2020'den itibaren mentollü sigara satışları tamamen yasaklanmıştı.

AB Komisyonu, 2014 yılında sigara ve tütün mamülleriyle mücadele amacıyla bir dizi sert önlemler aldı. Bu kapsamda,sigara paketlerinin yüzde 65'nin sağlık uyarıları içermesi, mentol ve karamel gibi aroma içeren sigara ve tütün ürünlerinin yasaklanması da kararlaştırıldı.

Ancak AB üyesi Polonya ve Romanya ile sigara üreticileri Philip Morris ve British American Tabacco, bu karar itiraz ettiler.

Lüksemburg'daki Avrupa Adalet Divanı, 2016 yılında, hoş aromalı mentollü sigaraların, tütün içmeyi daha çekici hale getirdiğini belirterek, bu itirazı reddetti.