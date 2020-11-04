Türkiye’den Sosyal Medya Ağlarına Ceza

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, 1 Ekim tarihinde yürürlüğe giren ve kamuoyunda Sosyal Medya Yasası olarak bilinen düzenlemenin öngördüğü sürede Türkiye’de bir temsilci atamayan Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, Periscope ve Tiktok gibi çok uluslu sosyal medya ağlarına 10’ar milyon lira idari para cezası kesti.

Sosyal medya ağlarına kesilen idari para cezasını Twitter hesabı üzerinden kamuoyuna duyuran Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Ömer Fatih Kayan, yükümlüklerini yerine getiren ağların cezalarında indirme gidileceğini ifade etti.

Kayan, ‘‘Kamuoyunda sosyal medya yasası olarak adlandırılan 7253 sayılı kanunda yapılan değişikliklerle Türkiye’de faaliyet gösteren ve günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yabancı kaynaklı şirketlere uymaları gereken bazı kurallar bildirilmişti. Yasal sürenin sona ermesinin ardından temsilci bildiriminde bulunmayan başta Facebook, Instagram, Twitter, Periscope, Youtube ve Tiktok olmak üzere sosyal ağ sağlayıcılarına 10'ar milyon lira ceza kesildi. Yükümlülüklerini yerine getirmeyi ve Türkiye'de temsilcilik açmayı kabul eden sosyal ağ sağlayıcılarına kesilen idari para cezalarının dörtte biri tahsil edilecek’’ dedi.