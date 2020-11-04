Türkiye’den Sosyal Medya Ağlarına Ceza

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, 1 Ekim tarihinde yürürlüğe giren ve kamuoyunda Sosyal Medya Yasası olarak bilinen düzenlemenin öngördüğü sürede Türkiye’de bir temsilci atamayan Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, Periscope ve Tiktok gibi çok uluslu sosyal medya ağlarına 10’ar milyon lira idari para cezası kesti.
Sosyal medya ağlarına kesilen idari para cezasını Twitter hesabı üzerinden kamuoyuna duyuran Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Ömer Fatih Kayan, yükümlüklerini yerine getiren ağların cezalarında indirme gidileceğini ifade etti.
Kayan, ‘‘Kamuoyunda sosyal medya yasası olarak adlandırılan 7253 sayılı kanunda yapılan değişikliklerle Türkiye’de faaliyet gösteren ve günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yabancı kaynaklı şirketlere uymaları gereken bazı kurallar bildirilmişti. Yasal sürenin sona ermesinin ardından temsilci bildiriminde bulunmayan başta Facebook, Instagram, Twitter, Periscope, Youtube ve Tiktok olmak üzere sosyal ağ sağlayıcılarına 10'ar milyon lira ceza kesildi. Yükümlülüklerini yerine getirmeyi ve Türkiye'de temsilcilik açmayı kabul eden sosyal ağ sağlayıcılarına kesilen idari para cezalarının dörtte biri tahsil edilecek’’ dedi.
Sosyal medya cezaları neleri içeriyor?
Sosyal medya yasası, Türkiye’de temsilci atamayı reddeden sosyal medya ağlarına beş aşamalı cezalandırma öngörüyor.
2 Kasım’a kadar temsilci görevlendirmeyen kurumlara 10 milyon TL ceza kesildi. Bundan sonraki otuz gün içinde temsilci atamayanlara 30 milyon TL para cezası uygulanacak, yine yükümlülükler yerine getirilmezse Ocak ayı itibariyle reklam verilmesi yasaklanacak, reklam yasağı sonrasındaki üç ay içinde yükümlülükler yine yerine getirilmezse bu kez internet trafiği bant genişliği yüzde 50 azaltılacak, yükümlülüklerini yerine getirmeyen ağların internet trafiği bant genişliği yüzde 90 azaltılacak.
Türkiye’nin bu talebine bir tek Saint Petersburg merkezli VK isimli sosyal ağ olumlu yanıt verdi. Facebook, Türkiye’de temsilci atamayacağını açıklamıştı ancak Türkiye’de yine çok kullanılan Twitter ise bu konuda herhangi bir değerlendirmede bulunmuş değil. Kulislerde, sosyal medya ağlarının Cumhuriyet Halk Partisi’nin Anayasa Mahkemesi’ne yaptığı başvurunun sonucuna göre tutum takınacakları konuşuluyor.
Prof. Akdeniz: ‘‘Türkiye, bu idari cezaları işleme koyarak bir yandan bu ağlar üzerindeki baskıyı arttırmaya çalışıyor’’
İfade Özgürlüğü Derneği (İFÖD) kurucusu ve bilişim uzmanı Profesör Yaman Akdeniz, uluslararası sosyal medya ağlarına verilen cezanın sürpriz olmadığını hükümetin ana talebinin ceza kesmek değil bu yapıların Türkiye’de sorumlu atamalarını temin etmek olduğunu ifade etti.
VOA Türkçe’ye değerlendirmelerde bulunan Profesör Akdeniz, ‘‘Aslında kimsenin beklemediği şaşırtıcı bir durum yok. Türkiye, bu sosyal ağların Türkiye’de temsilci bulundurmasında ısrarcı. Ancak o ağlar da Türkiye’de bir temsilci bulunduracaklarına dair herhangi bir işaret vermiş değiller. Türkiye, bu idari cezaları işleme koyarak bir yandan bu ağlar üzerindeki baskıyı arttırmaya çalışıyor diğer yandan da kendi seçmeni nezdinde itibarını arttırmayı hedefliyor. Ancak şu anda Türkiye’de bulunmadıkları için bu cezaları ödemek gibi mecburiyetleri bulunmuyor. Her ay bu cezaların gücü artacak. Bakalım bu süreçte Anayasa Mahkemesi bir karar verecek mi?’’ diye konuştu.