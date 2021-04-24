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Türkiye'den "Soykırım" Tepkisi: "Reddediyoruz"

24.04.2021 20:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarının anma töreni olarak kabul edilen 24 Nisan'da paylaştığı mesajda "soykırım" ifadesini kullanmasına Türkiye'den "reddediyoruz" tepkisi geldi

Türkiye'den "Soykırım" Tepkisi: "Reddediyoruz"

ABD Başkanı Joe Biden’ın göreve geldikten sonra paylaştığı ilk 24 Nisan mesajında soykırım ifadesine yer vermesine ilk tepki Dışişleri Bakanlığı’ndan geldi.

“ABD Başkanı'nın 1915 olaylarına ilişkin açıklamasını kabul etmiyoruz” açıklamasının ardından Mevlüt Çavuşoğlu paylaştığı sosyal medya mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Sözcükler tarihi değiştiremez, yeniden yazamaz.” Tarihimiz hakkında kimseden ders alacak değiliz. Siyasi fırsatçılık barış ve adalete karşı en büyük ihanettir. Tek dayanağı popülizm olan bu açıklamayı tümüyle reddediyoruz.

Cumhurbaşkanılığı Sözcüsü İbrahim Kalın açıklamasında radikal Ermeni lobilerinin baskısıyla yapılmış talihsiz bir açıklama olarak niteledi.

“Tek gündemi ülkemize düşmanlık olan çevrelerin iftiralarını tekrar eden ABD Başkanının açıklamasını şiddetle kınıyor ve reddediyoruz. ABD Başkanına kendi tarihine ve bugününe bakmasını tavsiye ediyoruz.”

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da soykırım ifadesinin kullanılmasını, “Washington'un onurlu tarihimize gölge düşürmeyi seçmesinden dolayı ikili ilişkilerimiz açısından son derece talihsiz, üzücü bir gün yaşıyoruz” sözleriyle reddettiklerini bildirdi.

AKP parti sözcüsü Ömer Çelik de ABD Başkanı’nın paylaştığı mesajın geçmişte yaşanan olaylar hakkında tarihi ve hukuki dayanaktan yoksun ve asılsız iddiaları esas aldığını belirtti ve şiddetle kınıyoruz dedi.

AKP Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş ise “Ermeni soykırımı yoktur ve asla olmamıştır” ifadelerini kullandı. Türkiye’ye bu iftirayı atanlara üzerinde oturdukları toprakların gerçek sahipleri olan Kızılderilileri tek tek yok ettiklerini ve büyük bir soykırımdan geçerek bugünkü Amerika’yı nasıl kurduklarını hatırlatırız” dedi

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