Türkiye'den "Soykırım" Tepkisi: "Reddediyoruz"

ABD Başkanı Joe Biden’ın göreve geldikten sonra paylaştığı ilk 24 Nisan mesajında soykırım ifadesine yer vermesine ilk tepki Dışişleri Bakanlığı’ndan geldi.

“ABD Başkanı'nın 1915 olaylarına ilişkin açıklamasını kabul etmiyoruz” açıklamasının ardından Mevlüt Çavuşoğlu paylaştığı sosyal medya mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Sözcükler tarihi değiştiremez, yeniden yazamaz.” Tarihimiz hakkında kimseden ders alacak değiliz. Siyasi fırsatçılık barış ve adalete karşı en büyük ihanettir. Tek dayanağı popülizm olan bu açıklamayı tümüyle reddediyoruz.

Cumhurbaşkanılığı Sözcüsü İbrahim Kalın açıklamasında radikal Ermeni lobilerinin baskısıyla yapılmış talihsiz bir açıklama olarak niteledi.

“Tek gündemi ülkemize düşmanlık olan çevrelerin iftiralarını tekrar eden ABD Başkanının açıklamasını şiddetle kınıyor ve reddediyoruz. ABD Başkanına kendi tarihine ve bugününe bakmasını tavsiye ediyoruz.”

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da soykırım ifadesinin kullanılmasını, “Washington'un onurlu tarihimize gölge düşürmeyi seçmesinden dolayı ikili ilişkilerimiz açısından son derece talihsiz, üzücü bir gün yaşıyoruz” sözleriyle reddettiklerini bildirdi.