Türkiye'den Sudan'a 1 milyon dolarlık tıbbi cihaz yardımı

HARTUM (AA) - Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, Sudan'ın Güney Darfur eyalatindeki Nyala kentinde yer alan Türk hastanesine 1 milyon dolar değerinde tıbbi cihaz sağlanacağını belirtti.

Büyükelçi Neziroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Nyala Sudan-Türkiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ekim ayı içinde 1 milyon dolar değerinde tıbbi cihaz tedarik edilecek." dedi.

Sudan'da her sene 100 kişiye ücretsiz tedavi imkânı sağlandığını hatırlatan Neziroğlu, 72 kişiye verilen eğitim bursunun da 139'a yükseltildiğini ifade etti.

Neziroğlu, Sudan'la siyasi ilişkilerin en iyi düzeyde olduğunu, ekonomik ilişkilerin ise biraz daha desteğe ihtiyaç duyduğunu belirterek, "Türkiye, Sudan'a bakış açısında kâr amacı gütmüyor, öncelikle Sudan'ın yararına olması önemli." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yapılan ve 2014'ten bu yana hastaları ağırlayan "Nyala Sudan-Türkiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi" sadece Sudan'a değil birçok bölge ülkesine de hizmet veriyor.

