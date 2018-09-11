Türkiye’den Sudan’a 100 Milyon Dolarlık Yatırım

Türkiye ve Sudan 100 milyon dolar değerinde petrol arama anlaşmasıyla Sudan tarım alanlarını Türk yatırımcıya açacak bir anlaşmaya imza attı. Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada “Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile Sudan Petrol Bakanlığı arasında bir sahanın geliştirilmesi için imzalanan çalışma anlaşmasıyla Sudan'a yatırım yapmanın önü açıldı” denildi.

İki ülke, ilişkileri geliştirmeye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Aralık ayında Hartum’a yaptığı ziyaret sırasında karar vermişti. Ankara ve Hartum ticaret hacmini yılda 10 milyar dolara çıkartmayı hedefliyor.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ayrıca 780 bin 500 hektarlık tarım arazisinin koordinatlarının Türk heyetine teslim edildiğini söyledi ve anlaşmanın Türkiye, Sudan ve üçüncü ülkelerin gıda arz güvenliğini sağlayacağını söyledi.

Pakdemirli imza töreninde yaptığı konuşmada, TPAO anlaşmasının akabinde Sudan'a başlangıçta 100 milyon dolara varan yatırımın yapılacağını kaydetti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada Hartum’a Ziraat Katılım Bankası’nın da bir şube açması konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.