HABER

Türkiye’den Sudan’a 100 Milyon Dolarlık Yatırım

11.09.2018 17:14 | Son Güncelleme

Türkiye ve Sudan 100 milyon dolar değerinde petrol arama anlaşmasıyla Sudan tarım alanlarını Türk yatırımcıya açacak bir anlaşmaya imza attı

Türkiye’den Sudan’a 100 Milyon Dolarlık Yatırım

Türkiye ve Sudan 100 milyon dolar değerinde petrol arama anlaşmasıyla Sudan tarım alanlarını Türk yatırımcıya açacak bir anlaşmaya imza attı. Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada “Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile Sudan Petrol Bakanlığı arasında bir sahanın geliştirilmesi için imzalanan çalışma anlaşmasıyla Sudan'a yatırım yapmanın önü açıldı” denildi.

İki ülke, ilişkileri geliştirmeye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Aralık ayında Hartum’a yaptığı ziyaret sırasında karar vermişti. Ankara ve Hartum ticaret hacmini yılda 10 milyar dolara çıkartmayı hedefliyor.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ayrıca 780 bin 500 hektarlık tarım arazisinin koordinatlarının Türk heyetine teslim edildiğini söyledi ve anlaşmanın Türkiye, Sudan ve üçüncü ülkelerin gıda arz güvenliğini sağlayacağını söyledi.

Pakdemirli imza töreninde yaptığı konuşmada, TPAO anlaşmasının akabinde Sudan'a başlangıçta 100 milyon dolara varan yatırımın yapılacağını kaydetti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada Hartum’a Ziraat Katılım Bankası’nın da bir şube açması konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.

ABD geçen yıl Sudan’ı küresel finans sisteminin dışında tutan ambargoları kaldırmıştı ancak bu Hartum ekonomisinin krizden çıkmasına yetmedi.

Bu yıl ülkede ekmek yardımının kaldırılması protestolarla karşılandı. Pazar günü devlet başkanı Ömer El Beşir hükümeti fesh etti ve krizle mücadele edebilecek daha yetkin bir hükümetin kurulması sözü verdi.

Son dönemde Mısır ve Suudi Arabistan gibi bölgenin güçlü ülkeleriyle ilişkilerini geliştirmeye çalışan Türkiye, Sudan’a yatırımlarını da arttırdı. Türkiye, Sudan’ın Kızıl Deniz kıyısında eski bir Osmanlı liman kenti olan Sevakin’i yeniden canlandırmayı planlıyor.

Erdoğan’ın Hartum ziyareti sırasında yapılan diğer anlaşmalar arasında Hartum’da yeni bir havaalanı kurulması, pamuk üretimi, elektrik üretimi ve tahıl ambarlarıyla et kesim merkezleri kurulması var.

PARTNERÇocuğum her şeyi ağlayarak istiyor, ne yapabilirim?Çocuğum her şeyi ağlayarak istiyor, ne yapabilirim?
Afganistan’da Saldırılar DurmuyorAfganistan’da Saldırılar Durmuyor
Amerikalı Diplomatlarda Görülen Gizemli Hastalığın Arkasında Rusya mı Var?Amerikalı Diplomatlarda Görülen Gizemli Hastalığın Arkasında Rusya mı Var?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Demet Akalın ve Okan Kurt boşanıyor! Demet Akalın'ın ilk işi bakın ne oldu

Demet Akalın ve Okan Kurt boşanıyor! Demet Akalın'ın ilk işi bakın ne oldu

Galatasaray'da Sedef Hacısalihoğlu’nun görevine son verildi

Galatasaray'da Sedef Hacısalihoğlu’nun görevine son verildi

ABD Çin'e 'Uygur Türkleri' yaptırımı hazırlığı

ABD Çin'e 'Uygur Türkleri' yaptırımı hazırlığı

Pakistan'da bir pazar yerinde mide bulandıran görüntü: Çürük üzümleri kırmızıya boyayıp satıyor

Pakistan'da bir pazar yerinde mide bulandıran görüntü: Çürük üzümleri kırmızıya boyayıp satıyor

ABD Florence Kasırgası'na hazırlanıyor: 1 milyon kişi tahliye edilecek

ABD Florence Kasırgası'na hazırlanıyor: 1 milyon kişi tahliye edilecek

Barış Atay'dan Nihat Doğan'a: Sapık herif

Barış Atay'dan Nihat Doğan'a: Sapık herif

İlginizi Çekebilir

Kriz tırmanıyor! Trump suskunluğunu Twitter'dan bozdu

Kriz tırmanıyor! Trump suskunluğunu Twitter'dan bozdu

ABD, Suriye’yi fosfor bombalarıyla vurdu

ABD, Suriye’yi fosfor bombalarıyla vurdu

Yunanistan, iki Türk askerini gözaltına aldı! TSK'dan açıklama geldi

Yunanistan, iki Türk askerini gözaltına aldı! TSK'dan açıklama geldi

Sudan'da yolcu uçağı düştü! Çok sayıda ölü var

Sudan'da yolcu uçağı düştü! Çok sayıda ölü var

Türkiye-Rusya-İran yerel para birimi kullanımı konusunda anlaştı

Türkiye-Rusya-İran yerel para birimi kullanımı konusunda anlaştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Libya açıklarında göçmen botu battı: En az 100 ölü!

Libya açıklarında göçmen botu battı: En az 100 ölü!

3. kez kansere yakalanan Olivia Newton-John: Tıbbi amaçlı esrara başladım

3. kez kansere yakalanan Olivia Newton-John: Tıbbi amaçlı esrara başladım

Tayland'da sokak ortasında aldatma çarpışması!

Tayland'da sokak ortasında aldatma çarpışması!

Rusya: Saldırı tezgahı için görüntü çekmeye başladılar!

Rusya: Saldırı tezgahı için görüntü çekmeye başladılar!

İran: Trump kaybeden taraf olacak!

İran: Trump kaybeden taraf olacak!

ABD Çin'e 'Uygur Türkleri' yaptırımı hazırlığı

ABD Çin'e 'Uygur Türkleri' yaptırımı hazırlığı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.