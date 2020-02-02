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Türkiye’den Suriye’ye Büyük Askeri Sevkiyat

02.02.2020 22:46 | Son Güncelleme

Türkiye’ye ait büyük bir askeri konvoy, Suriye’nin kuzey batısında muhaliflerin kontrolundaki bölgeye geçti. Türk askeri konvoyunun zırhlı araçlar, yakıt tankerleri ve tank ile askeri personel taşıyan araçlardan oluştuğu belirtildi

Türkiye’den Suriye’ye Büyük Askeri Sevkiyat

Türkiye’ye ait büyük bir askeri konvoy, Suriye’nin kuzey batısında muhaliflerin kontrolundaki bölgeye geçti.

Türk askeri konvoyunun zırhlı araçlar, yakıt tankerleri ve tank ile askeri personel taşıyan araçlardan oluştuğu belirtildi.

AP’nin Suriye’nin kuzeyinden geçtiği video görüntülerinde Türk askerleri araçlarındayken sivil araçların yanlarından geçtiği dikkat çekiyor.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’ne göre TSK’ya ait konvoydaki araçların sayısı 195 civarında.

Öte yandan AP’ye konuşan muhalif bir aktiviste göre aynı bölgede muhaliflerin kontrolundaki bir kasabaya düzenlenen hava saldırısında en az yedi kişi hayatını kaybetti. Suriye devlet televizyonu ise bölgede muhaliflerin düzenlediği bir topçu atışı saldırısında bir kadının hayatını kaybettiğini en az üç gazetecinin ise yaralandığını bildirdi.

Gözlemevi’ne ve aktivistlerin kollektif haber ağı İdlib Haber Ağı’na göre Sarkeb kasabasının batısındaki Sarmin köyüne düzenlenen hava saldırısı yedi kişinin ölümüne neden oldu.

Suriye ordusu Aralık ayından beri Rusya’nın desteğiyle 2012’den bu yana muhaliflerin elindeki stratejik bir otoyolu ele geçirmeye çalışıyor. Bu operasyon Türkiye ve Rusya arasında geçen yıl varılan ateşkes anlaşmasını ihlal etmiş oluyor.

Hükümet güçleri Çarşamba günü isyancıların elindeki Maaret el Numan adlı stratejik kasabayı ele geçirmişti. Şimdi de Sarkeb kasabasına doğru ilerliyor. Stratejik otoyol her iki kasabadan da geçiyor.

Suriye ve Türkiye arasındaki ilişkiler Suriye’de 2011’de iç savaşın başlamasından bu yana olumsuz seyrediyor. Suriye Türkiye’yi yabancı savaşçıların Suriye’de savaşmasına izin vermekle suçluyor. İdlib’in büyük kısmında El Kaide bağlantılı savaşçılar hakim.

İdlib vilayeti çoğu iç savaştan kaçarak bölgeye sığınan 3 milyon kişiye ev sahipliği yapıyor. Birleşmiş Milletler’e (BM) göre son iki ayda yaklaşık 400 bin kişi bölgeyi terketti.

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