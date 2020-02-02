Türkiye’den Suriye’ye Büyük Askeri Sevkiyat

Türkiye’ye ait büyük bir askeri konvoy, Suriye’nin kuzey batısında muhaliflerin kontrolundaki bölgeye geçti.

Türk askeri konvoyunun zırhlı araçlar, yakıt tankerleri ve tank ile askeri personel taşıyan araçlardan oluştuğu belirtildi.

AP’nin Suriye’nin kuzeyinden geçtiği video görüntülerinde Türk askerleri araçlarındayken sivil araçların yanlarından geçtiği dikkat çekiyor.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’ne göre TSK’ya ait konvoydaki araçların sayısı 195 civarında.

Öte yandan AP’ye konuşan muhalif bir aktiviste göre aynı bölgede muhaliflerin kontrolundaki bir kasabaya düzenlenen hava saldırısında en az yedi kişi hayatını kaybetti. Suriye devlet televizyonu ise bölgede muhaliflerin düzenlediği bir topçu atışı saldırısında bir kadının hayatını kaybettiğini en az üç gazetecinin ise yaralandığını bildirdi.

Gözlemevi’ne ve aktivistlerin kollektif haber ağı İdlib Haber Ağı’na göre Sarkeb kasabasının batısındaki Sarmin köyüne düzenlenen hava saldırısı yedi kişinin ölümüne neden oldu.

Suriye ordusu Aralık ayından beri Rusya’nın desteğiyle 2012’den bu yana muhaliflerin elindeki stratejik bir otoyolu ele geçirmeye çalışıyor. Bu operasyon Türkiye ve Rusya arasında geçen yıl varılan ateşkes anlaşmasını ihlal etmiş oluyor.