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Türkiye'den Suriye'ye un ve bakliyat yardımı

21.10.2020 09:35 | Son Güncelleme

Türkiye Suriye başta olmak üzere ihtiyaç sahibi ülkelere 110 bin ton un ve bakliyat yardımı yapacak.

Türkiye'den Suriye'ye un ve bakliyat yardımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından alınan karar Resmi Gazete’de bugün yayınlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından alınan karar Resmi Gazete'nin 21 Ekim 2020 tarihli bugünkü sayısında yayımlandı.

Hibeyle ilgili olarak Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğü görevlendirildi. TMO'nun 100 bin tona kadar ekmeklik buğday karşılığı unu ve toplamda 10 bin tona kadar yeşil mercimek ve nohutu hibe ile görevlendirildiği belirtildi.

TMO'nun temin edeceği ekmeklik buğday unu, yeşil mercimek ve nohutu Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı'nın (AFAD) yapacağı bildirim üzerine, Türk Kızılayı ve/veya AFAD'a teslim edeceği belirtildi. Nakliye ve dağıtımın yine iki kurum tarafından gerçekleştirileceği, masrafların AFAD'ın ilgili ödenekleri tarafından karşılanacağı kaydedildi.

DW / EC, BK

© Deutsche Welle Türkçe

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