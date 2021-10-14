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Türkiye’den Taleban Yönetimine Tavsiyeler

14.10.2021 19:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Taleban heyetini ağırlayan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Taleban yönetimine tavsiyelerde bulunduklarını söyledi ve ¨Biz Batılılar gibi üst perdeden, ders verir gibi, ön şartlar koşarak değil, önemini anlatarak tavsiyeler verdik¨ dedi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu başkanlığındaki Türk heyeti ile Taleban yönetiminin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki başkanlığındaki Afganistan heyeti Ankara’da biraraya geldi.

Görüşme hakkında açıklama yapan Mevlüt Çavuşoğlu, Taleban yönetimine tavsiyelerde bulunduklarını söyledi. Çavuşoğlu, "Afganistan'a angajman çerçevesinde insani yardımların ulaştırılması gerekiyor" dedi.

7 kişilik Taleban heyetini Dışişleri Bakanlığı'nda ağırlayan Bakan Çavuşoğlu, Afganistan'daki son durum hakkında bilgi aldıklarını ve Türkiye olarak düşüncelerini paylaştıklarını kaydetti.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Taleban yönetimine tavsiyelerde bulunduklarını söyledi; ancak ¨Biz Batılılar gibi üst perdeden, ders verir gibi, ön şartlar koşarak değil, önemini anlatarak tavsiyeler verdik¨ diye konuştu.

Afganistan’ın birliği için kapsayıcı olunması gerektiğini ifade ettiklerini, Taleban dışındaki etnik grupların yönetime dahil edilmesi konusunda bilgi paylaştıklarını da belirten Çavuşoğlu, ¨Kızların eğitimi ve kadınların iş hayatında çalışabilmesi konusundaki tavsiyelerimizi bugün bir kere daha paylaştık. Özellikle sağlık sektöründe kadınların iş hayatına döndüğünü söylediler¨ ifadelerini kullandı.

Afganistan'a insani yardım paketleri gönderdiklerini belirten Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, angajman çerçevesinde yardımların ulaştırılması gerektiğini kaydetti. Çavuşoğlu, ¨Kızılay'dan 33 bin tonluk insani paketini Afganistan'a ulaştırdık¨ dedi Taleban’ın Türkiye’den özellikle insani yardımlar, oradaki yatırımların devam etmesi konularında ricacı olduğunu bildirdi.

‘‘Afganistan ekonomisinin çökmemesi gerekiyor’’ diyen Çavuşoğlu, bu nedenle Afganistan'ın yurtdışındaki paralarını donduran ülkelerle ilgili kendilerinden bilgi aldıklarını kaydetti; ¨Özellikle Afganistan'ın yurt dışındaki paralarıyla maaşların ödenmesi konusunda daha esnek davranmalarını bekliyoruz¨ dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Afganistan’dan güvenli uçuşla ilgili de görüştüklerini dile getirdi; ‘‘Uçuşların yeniden başlaması için bizim ve uluslararası havacılık camiasının güvenlik beklentilerini kendilerine anlattık’’ diye konuştu.

Afgan göçmen konusunu da gündeme getirdiklerini belirten Dışişleri Bakanı, ¨Çok sayıda Afgan göçmen bizde ve diğer ülkelerde var. Bunlardan bazıları Afganistan'a dönmek istiyor. Taliban yönetimi de bu insanların ülkelerine dönmeleri için gereken desteği vereceklerini söylediler. İlave göç akını olmaması için neler yapılması gerektiğini de bugün tekrar görüştük¨ ifadelerini kullandı.

Taleban heyeti ziyaret kapsamında, Kızılay ve Diyanet İşleri Başkanlığı ile de görüşme yapacak.

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