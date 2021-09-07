Türkiye’den Taleban’a ‘‘Kapsamlı Hükümet’’ Mesajı

Türkiye, Afganistan’dan batıya doğru göçün engellenmesi için açlık sorununu ve ekonomik sıkıntıları giderecek insani yardımların devam etmesi gerektiğini savunuyor.

Türkiye’nin kendi sınırında aldığı önlemleri her geçen gün arttırdığını ifade eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, hem Afganistan’a hem de Afganlar'ın göç ülkeleri olan Özbekistan, İran ve Pakistan’a destek sağlanması için Avrupa Birliği ve uluslararası topluma işbirliğini önerdiklerini açıkladı.

NTV’de özel yayına katılan Dışişleri Bakanı, Türkiye’nin Penşir bölgesi hariç Afganistan’da yönetimi eline geçiren Taleban’ı tanımakta acele etmeyeceğini söyledi.

Çavuşoğlu: ‘‘Kabil Havalimanı ile ilgili Katar ve ABD ile birlikte çalışıyoruz’’

Dışişleri Bakanı, Taleban’ın yabancı askeri güç istemediği Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı’na uluslararası uçuşların yapılabilmesi için ya bir ya da iki devletin ya da özel güvenlik şirketlerinin devreye girmesi gerektiğini dile getirdi.

Çavuşoğlu, ‘‘Kabil Havalimanı yeniden uluslararası uçuşlara açılabilir, pist yenilenebilir, terminal yenilenebilir. Şu an orada on dokuz teknisyenimiz çalışmalarını sürdürüyor. Ama en önemli konu güvenliği kim sağlayacak? Güvenliği havalimanı dışında Taliban sağlayabilir ancak içerde uluslararası toplumun güvenebileceği bir güvenlik şirketi ya da bir ya da iki devlet sağlamalı. Askeri güç istenmiyorsa, bu işi yapan şirketler var. Orada güvenlik sağlanmalı. Uçaklar uçmak istese bile sigorta şirketleri izin vermez. Kabil Havalimanı ile ilgili Katar ve ABD ile birlikte çalışıyoruz’’ dedi.

Çavuşoğlu: ‘‘Hükümette sadece Taliban olursa, diğer etnik gruplardan insanlar ve kadınlar olmazsa olmaz’’

Bölgede ağırlıklı olarak IŞİD Horasan kaynaklı terör sorunu bulunduğunun altını çizen Dışişleri Bakanı, Türkiye’nin Afganistan’la bağlarını koparmak istemediğini belirtirken yeni Afganistan hükümetinin kapsayıcı olması gerektiğine işaret etti.

Çavuşoğlu, ‘‘Biz Afganistan’a çok yatırım yaptık, eğitimine yatırım yaptık. Afganistan gibi bir ülkeden tamamen çıkmamız yanlış bir karar olur. Birçok ülke büyükelçiliğini geri çekerken, biz de ayrılsaydık doğru olmazdı. Biz ‘her şeyi yönetelim’ demiyoruz, ‘bağlarımızı koparmayalım’ diyoruz. Taliban’ı tanıma konusunda aceleci olmamak gerekir. Dünyanın da acele etmemesi gerekiyor. Burada dengeli hareket etmek gerekiyor. Biz Türkiye olarak bu şekilde hareket ediyoruz. Hükümetin kapsayıcı olması gerekiyor. Hükümette sadece Taliban olursa, diğer etnik gruplardan insanlar olmazsa olmaz. Kadınlara yer verilmesi gerekiyor. Sonuçta yarın bir kriz olduğu zaman ülkenin iç savaşa sürüklenmemesi için kapsayıcı bir hükümet gerekir, tüm dünyanın kabul etmesi için de kapsayıcı olması gerekir. Biz bu düşüncelerimizi Taliban’a da doğrudan iletiyoruz. Şu ana kadar atanan kişiler sadece Taliban’a yakın kişiler’’ dedi.

Çavuşoğlu: BAE ile ilişkiler normalleştirilebilir, Suudi Arabistan ile ilişkilerimiz yeniden rayına girebilir’’

Türkiye’nin Arap Baharı’nın başından beri ilişkilerinin sorunlu olduğu Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri ve gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti sonrası ilişkilerin gerginleştiği Suudi Arabistan’la son dönemlerde artan diplomatik temaslar da özel yayında gündeme geldi.

Çavuşoğlu, ”Bizim Birleşik Arap Emirlikleri’yle bir sorunumuz olmadı. Uluslararası ilişkilerde kalıcı düşmanlık ve kalıcı dostluk yoktur, bu ilkesizlik değildir. Karşılıklı adımlarla ilişkiler normalleştirilebilir. Cumhurbaşkanımız ve ben karşılıklı görüşmeler gerçekleştirdik. Sonuç itibarıyla olumlu bir ivme var. Böyle devam ederse ilişkiler rayına girer. Suudi Arabistan ile ilişkilerimiz yeniden rayına girebilir. Bizim bir sorunumuz yok, ama onlar bazı meseleleri büyüterek Türkiye’ye karşı olumsuz bir tavrı oldu” dedi.

Mısır’dan gelen bir heyetle bugün Ankara’da görüşme yapılacağını söyleyen Dışişleri Bakanı, Kahire’nin istemesi halinde deniz yetki alanları konusunda müzakerelerin olabileceğini belirtti.

Çavuşoğlu henüz karşılıklı olarak büyükelçi atanması noktasına gelinmediğini de dile getirdi.

S-400’ler ve Patriot’larla ilgili kısa bir değerlendirme yapan Çavuşoğlu, “ABD’nin bitmiş bir anlaşmayı kabullenmesi gerekiyor. ABD Kongre'den izin alıp (patriot) satabilirse, bu sistemi de alabiliriz” dedi.

