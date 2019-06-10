HABER

Türkiye'den tedavi olan Suriyeli Asinat yaşamını yitirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 10.06.2019 23:58 | Son Güncelleme

SURİYE'de yüksekten düşerek ağır yaralanan 10 aylık Asinat Horani, getirildiği Kahramanmaraş'ta doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- SURİYE'de yüksekten düşerek ağır yaralanan 10 aylık Asinat Horani, getirildiği Kahramanmaraş'ta doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Cuma günü Suriye'nin Hama kentinde meydana gelen olayda Asinat Horani, yüksek bir yerden düştü. Ağır yaralanan minik Asinat, tedavisi için aynı gün özel izinle Türkiye'ye gönderildi. Annesi Curiye Horani ile birlikte Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan alınan Asinat Horani, Hatay'daki bir hastanedeki ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Kahramanmaraş'taki özel bir hastaneye sevk edildi. 3 gündür yaşam mücadelesi veren talihsiz Asinat, bugün hayatını kaybetti. Asinat Horani'nin cenazesi, otopsi için KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Sahilde korkutan görüntü! Yüzlercesi bu halde bulunduSahilde korkutan görüntü! Yüzlercesi bu halde bulundu
Kaldırımda minibüsün çarptığı yaya öldüKaldırımda minibüsün çarptığı yaya öldü
Alacak para meselesi silahlı kavgaya dönüştü 3 kişi yaralandıAlacak para meselesi silahlı kavgaya dönüştü 3 kişi yaralandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kayıp olarak aranıyordu uyurken bulundu

Kayıp olarak aranıyordu uyurken bulundu

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Manisa'da çiftlikte korkunç olay

Manisa'da çiftlikte korkunç olay

Kızını döverek öldürdüğü iddiasıyla yargılanıyor.... Mahkemede dikkat çeken sözler

Mahkemede şoke eden sözler! Oğlunu doğurunca kızını...

İzmir'de korkunç görüntü! Gören telefonuna sarıldı

İzmir'de korkunç görüntü! Gören telefonuna sarıldı

Kadın avukatın zor anları

Kadın avukatın zor anları

Kız çocuğuna cinsel istismara linç girişimi

Adana'da iğrenç olay! Kız çocuğu bağırmaya başlayınca...

“Evim olmayan dünyada retina onarımı: Op ruhsoyu” e-kitap olarak yayınlandı

“Evim olmayan dünyada retina onarımı: Op ruhsoyu” e-kitap olarak yayınlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.